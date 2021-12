Esperar el asalto a puestos altos

Otro buen equipo que no gana en la Murta! El Torrent se une a la lista cada vez más larga que no ha conseguido ganar a los de Berna Ballester: Jove, Benigànim, Atzeneta, Callosa, Silla y Torrellano. De esta lista, dos ellos, Atzeneta y Torrellano, mejor clasificados a día de hoy que los de Xàtiva, y ninguno de los dos pudo marcar gol alguno. El Torrent no está mejor clasificado pero quiere estarlo y tiene, a priori, una plantilla más completa que la del Olímpic, y escribo bien: completa sí, mejor no. A día de hoy esa mezcla de juventud y experiencia que tiene el equipo le está dando un buen rendimiento, y a tenor de la clasificación, a día de hoy, repito, el Olímpic es mejor que el Torrent.

Pero somos ambiciosos por naturaleza, queremos siempre más, queremos que llegue el «asalto» a los puestos de honor ya. Y sabio él y curtido en mil batallas, Berna lo tiene claro: el asalto debe ser cuando sirva para algo, y eso debe ser en el tercio final de la liga. Me apunto a ese mensaje: el objetivo no debe ser meterse ya, sino seguir puntuando y creciendo para tener oportunidad de dar ese salto cuando llegue el momento. Y lo ha dejado claro el entrenador: no va a ser suficiente con ser buenos en casa. Se debe también ganar algún partido fuera. ¿Llegará esa primera victoria ante el Acero? No lo sé. Además del rival, que nos complicará las cosas, tenemos las bajas de Frangi y Rueda, pero, seguro que Berna encuentra el once contando con los jóvenes, esos jóvenes que se están haciendo mayores «a la carrera».