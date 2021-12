El Departament Xàtiva-Ontinyent pasa a riesgo extremo

kasdñlkasdñkPraesent luctus tincidunt commodo. Morbi suscipit neque nec purus tincidunt a vulputate arcu molestieS

El incremento generalizado de positivos por covid en el conjunto del territorio cristaliza en los 547 casos activos que registra el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, más de un centenar (110) más que el martes. Con ello, el área de salud pasa a riesgo extremo con una incidencia de 279 casos por 100.000 habitantes. Desde el departamento sanitario reiteran la preocupación por el auge de la epidemia de covid en el territorio y piden a la ciudadanía que no se relaje y cumpla las normas de seguridad para atajar los contagios.