Cs eleva la presión sobre Juan Giner para que deje el gobierno de Xàtiva

No se irá hasta cumplir los deberes que tiene pendientes dentro de la hoja de ruta que se trazó al llegar al cargo. A grandes rasgos, este es el mensaje que ha trasladado a su partido el portavoz de Ciudadanos (Cs) y regidor de Movilidad y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Xàtiva, Juan Giner, en respuesta al expediente informativo a través del cual los órganos internos de la formación naranja le han pedido explicaciones por el hecho de continuar compartiendo ejecutivo con la concejala «tránsfuga» María Beltrán, que dejó Cs a finales de septiembre para inscribirse en el grupo de no adscritos alegando discrepancias con su hasta entonces único compañero de bancada.

En los dos últimos meses, la regidora se ha convertido en un puntal indispensable para asegurar la mayoría absoluta al PSPV, que con su apoyo ha sacado adelante con comodidad los presupuestos municipales de 2022 y otros asuntos menores. Desde el principio, Giner tuvo claro que la tránsfuga acabaría en las filas socialistas de cara a las próximas elecciones y pidió al alcalde, Roger Cerdà, que prescindiera de ella, pero en ningún momento ha amagado con dimitir de sus ponencias en el gobierno. En el último pleno, el portavoz de Cs elevó el tono e interpeló a Cerdà para preguntarle si se encontraba «cómodo» y no le suponía un «problema moral» el hecho de aceptar el apoyo de la no adscrita, invocando el Pacto Antitransfuguismo votado por el PSOE y tachando de «deslealtad» la actitud de Beltrán.

Tras estas críticas se deja entrever la presión «in crescendo» de Ciudadanos para que Giner abandone un gobierno en el que el partido naranja entiende que no debería continuar. Oficialmente, sin embargo, desde la formación circunscriben a un mero «trámite informativo» el procedimiento abierto con el portavoz de Xàtiva como protagonista y recalcan que en ningún caso se trata de un expediente de expulsión, haciendo hincapié en que Giner tiene «un tiempo indefinido» para dar las explicaciones oportunas y, sin prisas, responder a la pregunta del millón: «¿Por qué sigue en el gobierno de Xàtiva?».

El regidor de Movilidad entiende el requerimiento como un aviso de que podría terminar fuera del partido si no deja el ejecutivo, pero se muestra convencido de que esa no es ahora mismo una opción. Giner defiende que no puede abandonar sus responsabilidades en el consistorio porque tiene un compromiso con la ciudadanía y varios expedientes administrativos y cuestiones pendientes de resolver al frente de sus áreas. Así se lo ha transmitido a los órganos internos en su respuesta a la petición de explicaciones, que engloba dentro de una cuestión «interna» sin más trascendencia.

Desde Cs reconocen la labor de Giner al frente del grupo naranja en Xàtiva en unas circunstancias difíciles y valoran que desde el primer momento instó al alcalde a apartar del ejecutivo a la edil tránsfuga. De igual manera, el partido ha pedido al concejal de Movilidad que no comparta gobierno con ésta, pero se muestra abierto a atender las explicaciones que dé éste. Giner, en cualquier caso, ya dejó clara hace unos meses su intención de no volver a presentarse y de abandonar la política al acabar esta legislatura, en 2023. La incógnita ahora es si llegará o no a agotar el mandato. Algunas fuentes consultadas por este diario en la órbita de Cs apuntan a que la formación tendría interés de acelerar esta marcha para ir preparando el terreno de cara a las elecciones, aunque el horizonte se antoja bastante negro para la formación.

El PSPV se pone de perfil

Desde que Beltrán abandonó Ciudadanos, la facción socialista del gobierno ha dejado en manos de Giner su decisión de continuar o no al frente de sus áreas a pesar de que su voto ya no es imprescindible para la mayoría. En su réplica a los reproches de Giner por apoyarse en la tránsfuga, el alcalde Cerdà enmarcó la decisión de Beltrán dentro de un contexto de fugas constantes de cargos de Cs. «Usted y María (Beltrán) asumieron unas delegaciones y entendemos que esa responsabilidad debe continuar con independencia de cuál sea el grupo al que pertenezca cada uno», dijo en el último pleno.