inacción en movilidad

Hace unos días se podía ver, a través de una conocida red social, la imagen de una persona invidente bajando de la acera en la calle Montcada, en el casco antiguo de Xàtiva, para rodear, por una calzada de intenso tráfico, un vehículo que había mal aparcado e imposibilitaba el paso, junto a la puerta del Real Monasterio de Santa Clara.

Esta imagen vergonzosa es un triste reflejo más de la inacción en materia de movilidad, que se hace más notoria en las calles del casco antiguo de la ciudad. Hay muchas otras más, cada día, en porta y calle peatonal de Sant Francesc, Trinitat o la Albereda, situando a Xàtiva en una situación de destacado retraso respecto a las tendencias e iniciativas que se están llevando a cabo, con éxito y aceptación social, en muchas ciudades medias de toda Europa. En estos momentos el gobierno de España elabora una Ley de Movilidad Sostenible con el objetivo de abordar, de manera transversal, todos los retos que plantea el desplazamiento de la población, tanto dentro de las ciudades como en sus redes externas. Para ello, la ciudadanía está trasladado, con carácter previo, su opinión en ámbitos como la movilidad a pie, en bicicleta o patinete, en vehículo privado y en transporte público, para tratar de dotar a esta ley de la mayor sensibilidad y configurar un modelo más sostenible y amable con el usuario de las calles.

Entre los problemas argüidos por los sufridos peatones, de los que Xàtiva no está, ni mucho menos, exenta, destacan la extensión de las terrazas de hostelería sobre las aceras, que dificultan el paso de los peatones en algunos puntos, especialmente el de personas con problemas de movilidad; el descuido de las aceras o de los pasos de peatones; o la circulación de vehículos de movilidad personal, como el patinete, muchas veces insegura para la gente que camina a pie. Se demanda que las aceras dejen de considerarse meros espacios sobre los que poder circular y se integren como espacios de socialización amplios, de vida, dinamización social y educativa. Entre las soluciones planteadas se incide en que todos los elementos externos a la movilidad a pie se coloquen sobre las calzadas y no sobre las aceras, para no restar espacio al peatón; que exista una adecuada coordinación entre los aparcamientos y el transporte público, con su hoy en día preocupante falta de madurez respecto a otros países europeos por su falta de integración, interconexión e inadecuación de horarios. La falta de medios materiales y personales o su escasa digitalización hacen que el tiempo siga siendo un factor decisivo a la hora de optar por el coche o el servicio público, restándole competitividad y atractivo. En este contexto, un factor esencial para vaciar las ciudades de coches sería ofrecer espacios donde éstos se puedan dejar, seguros, en puntos periféricos determinados para luego optar por el transporte público.

La futura ley pretende guiar y cohesionar las actuaciones desde todas las administraciones. Se trataría de pasar del modelo de los años 80, todavía vigente en muchas ciudades, a otro en el que el coche deje de ser el rey de un espacio público que ocupa masivamente, como sucede en la actualidad en Xàtiva, y en el que el transporte público y los desplazamientos sostenibles conformen la estructura central de todo el sistema de movilidad. Para ello, con planes públicos e integrales -también de ámbito local y comarcal- que fomenten, incluso económicamente, otras opciones, hay que desincentivar y limitar de manera importante el uso irracional actual del coche, convertido en abuso, muy por encima de la verdadera necesidad en ciudades media y con un impacto negativo sobre el resto de usos y la propia calidad de vida de la ciudadanía. Ello también reduciría los elevados niveles de contaminación ambiental y acústica.

Mientras, en Xàtiva, el insoportable ruido sin control de las motocicletas, denunciado por cada vez más personas sensatas, no deja escuchar estos nuevos planteamientos y queda un largo camino para implementarlos -entre esas “gestiones y cuestiones pendientes” de la concejalía competente- como una oportunidad de futuro en distintos ámbitos que palie el atraso y la pérdida de liderazgo y referencia de la ciudad en materia de movilidad sostenible.