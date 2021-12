«Los vendedores del Mercat de Xàtiva no somos un comodín»

Los vendedores ambulantes que participan en el Mercat que Xàtiva acoge durante dos días a la semana volverán el próximo martes 4 de enero a la zona de l’Albereda que ocuparon por el cambio de escenario derivado de las restricciones aprobadas durante los peores momentos de la pandemia. El motivo es la celebración de la tradicional feria medieval, que volverá al municipio tras el parón del año pasado.

La decisión no ha calado bien entre los comerciantes que acuden cada semana a la capital de la Costera. Así lo confirmó ayer Miguel Ángel Viñes, presidente de la Asociación Valenciana de Mercaderes, que presentó un escrito por registro de entrada en el ayuntamiento de Xàtiva quejándose de la situación: «Pedimos desdoblar los días y estar uno en la Plaça del Mercat y otro en l’Albereda y nos dijeron que no. Ahora, hemos pedido compartir los alrededores de la Plaça durante los días de venta previos a Reyes y tampoco nos dejan. Los vendedores del Mercat no somos un comodín para hacer lo que quiera el ayuntamiento».

«El martes 4 volveremos por un día a l’Albereda y la gente no sabrá donde están las paradas. No es la mejor opción, la verdad», prosiguió. Viñes también explicó que la pandemia ha sido un duro golpe en ventas y aventuró que la situación actual podría causar bajas en el número de responsables de paradas que acuden a Xàtiva: «Vivimos de esto y la dinámica no es buena si encima no tenemos ayuda municipal. No se vende y esto no es algo exclusivo de Xàtiva. Hasta diez comerciantes podrían darse de baja en 2022».

Supervivencia del centro

Las peticiones de Viñes fueron contestadas en una carta oficial del ayuntamiento. Así, desde el consistorio exponen que «la supervivencia del tejido económico del núcleo antiguo pasa por la concentración y mantenimiento de todas las actividades a la Plaça del Mercat y alrededores».

Sobre la posibilidad de juntar en el mismo sitio al mercado ambulante y la feria medieval, desde la concejalía de Servicios Públicos exponen que no es posible: «El volumen de la feria medieval no permite mantener ambas iniciativas en el mismo lugar y, por tanto, como cada año se ha decidido bajar el mercado no sedentario a L’Albereda». Las posturas están bastante alejadas. El acuerdo no parece cercano.