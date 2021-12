La desconfianza de determinados propietarios a la hora de arrendar sus viviendas sin uso, la falta de pisos en alquiler y los precios o las condiciones a menudo poco asequibles. Son obstáculos habituales que enfrentan a los municipios en riesgo de despoblación a la paradoja de tener muchas casas vacías pero pocas (o ninguna) propiedades que poder ofrecer para que se asienten nuevos pobladores. La búsqueda y acondicionamiento de viviendas para el alquiler se ha convertido en una auténtica obsesión desde hace meses tanto para la AMPA del aulario de Millares (330 habitantes) como para el ayuntamiento de esta localidad, con el reto en el horizonte de garantizar la supervivencia del aulario del municipio, sobre el que se cierne la amenaza de cierre de su única unidad de primaria.

Buena parte de las esperanzas para evitar ese desenlace se depositan en una familia de siete miembros con tres niños en edad escolar que mostró hace tres meses su interés por asentarse en el pueblo. Pero hallar un inmueble en el que puedan establecerse no es tarea sencilla. El consistorio ha conseguido que una empresa local le ceda dos pisos y está reformando uno de ellos para ofrecerlo a los nuevos moradores, si bien hasta ahora no ha podido cerrarse un acuerdo. «Vamos a hacer todo lo posible para que se establezcan aquí», mantiene el alcalde, Ricardo Pérez. La corporación municipal desplegará una inversión de 50.000 euros con fondos propios del superávit para acondicionar los dos domicilios, que se asientan en un bloque con cuatro viviendas pertenecientes a la misma mercantil. Pérez avanza el objetivo de lograr la cesión de todas ellas para ponerlas a disposición de nuevas familias.

Mientras tanto, la AMPA está inmersa en una campaña de difusión para dar a conocer la problemática de la falta de hogares disponibles y concienciar y hacer partícipes a los propietarios con casas desocupadas de la necesidad urgente de que pongan su granito de arena, abriéndolas a habitantes foráneos que pueden insuflar vida a un municipio que ha perdido un tercio de su población en la última década. Con tal de vencer las reticencias existentes, el colectivo plantea incluir en los contratos de alquiler seguros contra impagos o una cadencia en el abono de las mensualidades de los inquilinos a cambio de realizar mejoras en el inmueble, a tiempo que brinda apoyo para facilitar la adhesión a las convocatorias de ayudas encaminadas a la rehabilitación de viviendas.

La AMPA ha promovido más de una veintena de contactos con propietarios y no se rinde a pesar de que, de momento, todos ellos han resultado infructuosos. «Un pueblo sin niños no tiene futuro y con las casas cerradas lo perdemos todo. Nos estamos cavando nuestra propia tumba», afirma Lorena Galdón, ligada a la asociación de madres y también concejal en el ayuntamiento. «Que el pueblo vaya a menos perjudica a todos los que vivimos en él, pero también a los que no viven y tienen propiedades», apostilla a continuación.

El aulario de Millares pertenece al Colegio Rural Agrupado (CRA) Alto Júcar, cuya sede principal está Dos Aguas. En la actualidad tiene matriculados a tres niños de infantil y seis de primaria, pero de estos últimos tres terminarán en la escuela este curso para pasar al instituto. De ahí que se hayan activado las alarmas y la importancia de atraer a familias con miembros en dicha edad escolar. «Hay que cambiar la mentalidad de que no se puede hacer nada. Las viviendas se están devaluando cerradas», apunta Galdón.

Objetivo: cuatro casas en 2022

El Ayuntamiento de Millares espera tener lista en enero una de las viviendas que está reformando, con el desafío de convertirla en un «atractivo» para los forasteros y contener así la pesada losa del despoblamiento. La segunda se acondicionará el año que viene. El alcalde dibuja la intención de promover un reglamento para regular el alquiler de aquellos inmuebles que está asumiendo el consistorio, que quiere cerrar en 2022 un nuevo convenio de cesión para que la empresa titular que de momento ha cedido dos viviendas a la entidad local «para beneficio del pueblo» ceda las otra dos con las que comparten el mismo bloque. La corporación municipal también concede bonos escolares por valor de 100 euros al mes por niño escolarizado y empadronado para consumir en los comercios a modo de incentivo para los nuevos pobladores.