La relación de confianza entre los docentes y sus alumnos a veces deja episodios anecdóticos que se vuelven virales en las redes sociales. Así, ha ocurrido con las contestaciones que un alumno realizó a un examen de Historia a principios de este mes en el Instituto Josep de Ribera de Xàtiva. El mismo estudiante ha publicado lo sucedido en sus perfiles de redes sociales y la gente no ha dudado a compartirlo. Consultado al respecto por Levante-EMV, ha explicado que tiene buena relación con su profesor y prefirió ser sincero: "Tengo mucha confianza con él y la verdad es que no había estudiado y no sabía nada de nada. La única opción era copiarme, pero me sabía mal. Así que le dije que le podía contar sin problemas las ocho generaciones de Pokémon".

La jugada no salió bien y la nota final fue un categórico cero. Bueno, con algún matiz, ya que el profesor la subió a un 0,1 y también puso por escrito una sarcástica respuesta en el momento de corregir el documento: "Perdona, pero yo soy más de League of Legends". historia pic.twitter.com/G6lXJKhS1J — 𝕭𝖊𝖗𝖓𝖆𝖑 𝖆𝖓𝖙𝖎-𝖓𝖆𝖛𝖎𝖉𝖆𝖉🎄 (@scoorppp) 11 de diciembre de 2021 La prueba no entrañaba una gran dificultad, puesto que se basaba en un solo punto del temario de la asignatura, centrado en la revolución industrial. En una de las hojas, el joven también presenta un dibujo de lo que parece una nave espacial y el profesor le pregunta si ha intentado dibujar a Mickey Mouse. "No me sé res. Anava a copiarme pero me sabía mal. XD. Si vols te puc dir la Pokedex de dalt a baix, les 8 generacions, pero deixam un día o dos per a repasarla", es la contestación del adolescente en tono simpático. El profesor acepta el envite: "0,1, lo intentaste bro. Ho senc, jo soc més de League of Legendes", apostilla el docente. La publicación está causando reacciones de todo tipo. Solo en Twitter, ha sido compartida por cerca de 400 usuarios y roza los 5.000 me gusta. Incluso se ha puesto en entredicho la veracidad de la situación, a lo que el joven ha contestado que está en el boletín de notas.