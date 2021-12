Ballester da por bueno el empate en Aldaia: «Nos ayuda a romper la racha negativa»

El Olímpic no ha ganado aún fuera de casa, pero no ha sumado una tercera derrota consecutiva. Empate a cero goles en Aldaia ante el Recambios Colón. El entrenador, Berna Ballester, ha dado por bueno el punto conseguido, sobre todo, por los antecedentes, «es un punto que nos ayuda a romper la racha negativa, otra vez portería a cero, aunque, como negativo, que tampoco hemos marcado. Pero nos ha venido bien para romper esa racha, ganar confianza, y además con bajas en el equipo, que ha estado a la altura en cuanto a competitividad».

Son cuatro los partidos consecutivos sin marcar, «nos está costando, el gol es lo que más se paga y cuesta. Va a rachas. Si seguimos generando ocasiones, como hace unas semanas, volveremos a marcar. Vamos a trabajar en volver a generar oportunidades y los goles volverán. Seguimos buscando delanteros», expuso el técnico.

El Recambios Colón Catarroja es un equipo incómodo siempre, «sabíamos dónde veníamos, el tipo de superficie y dimensiones, y el equipo que íbamos a tener enfrente, y que no te puedes permitir ningún error». Ballester no pudo contar con el lesionado Juanma, que se perderá lo que queda de año por una lesión muscular, ni con el sancionado Moscardó. Jugaron de inicio juntos Tanque y Moscardó, y Tendillo no estuvo en el once titular. David fue el portero titular, «hay gente que está trabajando bien y durante mucho tiempo como David. Hoy lo hemos considerado oportuno y la ha aprovechado bien», ha explicado el entrenador.

Y se le sigue negando al equipo de Xàtiva la primera victoria como visitante, pero el técnico confía en no tardar mucho en romper esta especie de maleficio, «somos conscientes de ello, pero no son cosas que se pueden controlar únicamente con decirlo o intentarlo, hay muchos condicionantes y hay partidos en los que hemos estado cerca. Esto es una carrera de fondo, y esperamos conseguirlo pronto».

Próximo rival, Castellón B

El próximo sábado jugará en la Murta ante el Castellón B, y el miércoles 22 será el encuentro adelantado ante el Orihuela, correspondiente a la jornada del 2 de enero, último partido de la primera vuelta. El Olímpic ha anunciado que salen a la venta los abonos para la segunda vuelta al precio de 50 euros. El club se ha unido a la campaña de bonos para el comercio del Ayuntamiento de Xàtiva, para la compra de este bono: con uno de 20 € y de 10 € se podrá a asistir a todos los partidos de la segunda vuelta.