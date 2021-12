Cierra en el carrer Blanc de Xàtiva un local con más de 60 años de historia

Es un ultramarinos de los de antes, alejado de los supermercados pertenecientes a las grandes firmas. En sus reducidas instalaciones se pueden adquirir verduras de temporada, conservas, bebidas o productos de droguería o bollería. Incluso, hay un apartado de alimentos congelados. Está ubicado en el carrer Blanc —una arteria urbana de Xàtiva inmortalizada por Raimon en una de sus letras más íntimas— y, si nadie coge el relevo, bajará la persiana el próximo 31 de diciembre al jubilarse la actual responsable.

El comercio tradicional agoniza en la capital de la Costera, de la misma forma que lo hace en toda la geografía valenciana. Esta es una muestra más de una tendencia muy difícil de revertir.

Trini Barberà Blasco regenta el negocio, emplazado en el número 24 del carrer Blanc desde hace 28 años. Podría convertirse en la última de la larga lista de titulares que ha tenido el local ubicado en el casco histórico. El establecimiento lleva en pie desde hace 60 años. José Vicedo fue uno de sus titulares más conocidos.

Ahora, puede que este pequeño establecimiento esté viviendo sus últimos días. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV su actual ocupante: «Yo he estado muy bien durante todo este tiempo, nunca he tenido problemas con ningún cliente, ni ellos conmigo, creo. Lo que ocurre es que me jubilo a finales de año, ya me toca. Si el 1 de enero alguien me encuentra aquí estaré retirando cosas. Ya no venderé nada», expuso.

«En toda esta zona no hay nada parecido. Mis clientes, que son vecinos y habituales de toda la vida, tendrán que buscar otra tienda parecida sino fructifica un traspaso de negocio», apuntó.

«El negocio es rentable»

Cuestionada sobre las posibilidades de continuidad, fue tajante: «El negocio es rentable, ya que tiene una clientela fiel, que viene desde hace años. La mayoría son vecinos que priman la cercanía y con los que tengo buena relación. A ver, no me he vuelto rica con la tienda, pero me ha dado para comer y estar bien. Yo creo que para dos personas da, la verdad».

Trini Barberà ha puesto un cartel de «se traspasa» en una de las ventanas del local. Reconoce que ha tenido algún contacto muy preliminar, pero antes de cerrar cualquier acuerdo de traspaso de negocio tendrá que consultarlo con la dueña del edificio en el que se encuentra el bajo: «Yo lo tengo alquilado desde hace años. Es cierto que ha venido gente a preguntar, creo que son residentes en Xàtiva. Tengo que hablarlo con la dueña. En verano le sondeé por si había alguna posibilidad de comprar el edificio porque mi hija estaba interesada, pero me dijo que no. Yo creo que su objetivo es seguir alquilándolo», argumentó.

Cuestionada sobre si hay alguna posibilidad de que alguien de su familia continuara con el negocio, la actual responsable fue tajante: «Tengo a todos mis hijos ocupados. Dos están en Alemania, otro en Navarrés, una de mis hijas tiene un estanco. Todos tienen su vida solucionada. Por ahí no hay posibilidades», apuntó.

De momento, Barberà seguirá atendiendo a sus fieles clientes hasta que finalice el presente mes de diciembre. Sino se cierra un relevo en la titularidad, el negocio se unirá a una triste lista de comercios tradicionales de Xàtiva que han cerrado sus puertas en los últimos tiempo, como el histórico horno de Sant Francesc.

Los golpes de la Covid, la reconversión, la apertura de nuevos competidores y la falta de relevos familiares condenan a proyectos que durante años han configurado el estrato económico de la capital de la Costera.