Derrota de los sénior del Xàtiva Voleibol en Tarragona y Granada

Los equipos sénior del Club Voleibol Xàtiva de la superliga 2 regresaron de vacío de sus desplazamientos a Tarragona y Granada. El Familycash Xàtiva masculino no logró puntuar en la difícil cancha del tercer clasificado, el SP Tarragona, cayendo por 3-0 (25-17, 25-16, 25-18). Los de Hernán Pesci no tuvieron su mejor día y, aunque lucharon, se encontraron con un conjunto catalán sólido en ataque y defensa. Los de Xàtiva se situaban por delante en el primer set (6-8), pero los locales, con ataques inapelables, remontaron y, aunque los setabenses recortaron distancias (16-15), no pudieron contrarrestar los aciertos del Tarragona. En el segundo set, los setabenses luchaban sin tregua (16-14), pero los de Tarragona rentabilizaban mejor sus acciones y lograron una diferencia insalvable. Con el 2-0, el Tarragona jugó más cómodo, pero los de Xàtiva no se rindieron y de nuevo tomaban la iniciativa en el marcador (6-10). Una ventaja que no pudieron mantener y que los locales, con buen ataque y bloqueo, vencieron.

El Familycash Xàtiva femenino afrontaba un desplazamiento complicado a la cancha del Coviran Atarfe de Granada, cuarto clasificado, ante el que perdieron por 3-0 (25-14, 25-22, 25-23). Las de José Manuel Martí y Larry Creus fueron de menos a más, pero no pudieron forzar el cuarto set. En la primera manga, las granadinas se mantuvieron muy firmes. Las de Xàtiva salieron con otra mentalidad en el segundo set (11-10), pero los errores no forzados de las setabenses rompieron la igualdad. Con el 22-19 en el marcador, las de Xàtiva aún tenían margen para reaccionar, pero las andaluzas, muy seguras en defensa, se adelantaron. Las setabenses no tenían más remedio que arriesgar en el tercer set, que fue el más igualado (12-11). Las granadinas se adelantaron, pero de nuevo las de Xàtiva se ponían por delante con un juego vivo y dinámico (19-20). El 23-23 puso las espadas en alto y las de Xàtiva lucharon lo indecible pero las granadinas se llevaron el set con buenos ataques. El próximo fin de semana, los dos conjuntos del CV Xàtiva disputarán en casa la undécima jornada. Las chicas reciben al Algar Surmenor de Murcia el sábado a las 16 horas. A las 18:15, los chicos reciben al Refoart Muro Mallorca. Resultados equipos base En categorías base, el Xàtiva Voleibol masculino de 1ª división autonómica juvenil cedió ante el Playas de Benidorm por 1-3 (20-25, 21-25, 25-21, 26-28). El juvenil femenino también perdió, 0-3 frente al CV Elche. En los Jocs Esportius, el cadete femenino venció 3-0 al CV València; el Dental Carralero Xàtiva verde, 3-2 contra el CV València; el cadete femenino zonal Xàtiva 2 ganó 3-0 al VAO Ontinyent; y el cadete masculino se impuso 0-3 en Picassent. El Dental Carralero infantil masculino Xàtiva 2 ganó 3-0 al CV Villena; y el infantil masculino de primer año cedió 3-0 en Paterna.