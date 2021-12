Vecinos de la Costera y la Canal refuerzan la seguridad por los robos

La oleada de robos en diseminados que se está registrando en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés ha forzado a los vecinos que cuentan con chalets relativamente apartados de las poblaciones a mejorar la seguridad de sus propiedades. Así, la instalación de alarmas perimetrales o luces disuasorias que se encienden al detectar movimiento es una alternativa que está generalizándose cada vez más.

De hecho, el pasado fin de semana se notificó un robo por la noche en un inmueble y se frustró otra acción similar en la localidad de Canals. El dueño de la casa siniestrada atendió ayer a Levante-EMV y explicó que los ladrones solamente causaron daños materiales: «Parece que no se llevaron nada, pero si destrozaron dos ventanales. Es como si en medio del robo hubieran oído algo y se hubieran ido». En el otro episodio, la organización de los vecinos causó que los «cacos» se fueran corriendo. Ricardo S. es el portavoz de los residentes del diseminado afectado. Ayer relató lo sucedido: «Los perros empezaron a ladrar, nos avisamos por el móvil y cinco o seis vecinos nos acercamos. Vimos dos puntos de luz que salían de dos linternas huir a campo abierto y entre naranjos antes de apagarse». También confirmó que él mismo ha mejorado los sistemas de vigilancia de su residencia: «Yo sí me he puesto la alarma perimetral y las luces con sensor en movimiento. Parece que vivo fortificado y sé de otros vecinos que están haciendo lo mismo».

Lo que ocurrió el pasado fin de semana en Canals no es un episodio aislado. Un grupo de vecinos persiguió recientemente en El Genovés a tres ladrones antes de que decidieran escapar por un barranco y el dueño de un chalet en Enguera, por ejemplo, grabó con una cámara de seguridad como un grupo de cuatro hombres se coordinaba para entrar en su residencia antes de ser sorprendidos por el retorno de los moradores habituales de la casa.

«Estábamos viendo la tele»

Enrique y Purificación tienen un chalet en un diseminado de Enguera y han sufrido un robo recientemente. Ayer narraron lo ocurrido: «Entraron y estábamos nosotros dentro, viendo la tele. No oímos ni vimos nada, ni nos enteramos. Fue al levantarnos y ver las ventanas abiertas de una habitación cuando nos dimos cuenta. Nos quitaron algunas joyas y el dinero que había en los bolsos».

«Cortaron la valla, la abrieron y entraron por un agujero. En la casa no hicieron ningún destrozo, fueron muy aseados, por así decirlo. Nuestra casa es muy grande y tiene los techos muy altos, además su configuración es bastante abierta. La verdad es que luego vimos que habían escarbado en los armarios. Tras sufrir el robo reforzamos la seguridad de nuestra propiedad», apostillaron.

Canals colocará cámaras de tráfico que leen matrículas

La alcaldesa de Canals, Mai Castells, confirmó ayer que el consistorio está estudiando la instalación de cámaras de tráfico con dispositivos de lectura de matrículas en puntos cercanos a los diseminados donde se han sufrido los robos. La intención es contar con registros que permitan a los cuerpos de seguridad controlar mejor los movimientos de los coches que entran y sale de la zona. La Guardia Civil peina la zona de forma regular también durante el fin de semana.