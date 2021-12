Aielo reparteix 13.500 butlletes per a incentivar el consum local

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha donat esta setmana el tret d’eixida a la XVI edició de la campanya de promoció del comerç, l’hostaleria i la restauració local que porta per eslògan «Jo sempre compre a Aielo, tots guanyem». Una acció iniciada el dilluns 13 de desembre que, com a novetat, s’allargarà fins a meitat de gener. Enguany la campanya fa l’ullet al poble d’Aielo de Malferit com a Capital Cultural Valenciana durant l’any 2022, amb l’objectiu de visibilitzar el seu potencial cultural.

En total, es repartiran 13.500 butlletes entre les tendes, comerços i establiments d’hostaleria i restauració per compres i/o consumicions per un valor igual o superior a 10 euros, el que suposarà un impacte econòmic d’aproximadament 135.000 euros. A més, es sortejaran un total de 32 premis per valor de 2.300 euros que repercutiran en els propis comerços. Les butlletes s’hauran d’emplenar amb les dades personals i dipositar-se a l’urna de cadascun dels establiments adherits, que es poden identificar clarament amb el logotip de la campanya. Entre les butlletes presentades es realitzarà el tradicional sorteig per determinar els premiats, que serà el 19 de gener. Des de l’equip de govern municipal, presidit per l’alcalde Juan Rafael Espí, animen a la població a participar en la campanya, recordant la importància de fer les compres als comerços de la localitat i de consumir en els bars i restaurants d’Aielo. Per altra banda, el consistori ha programat diverses activitats adreçades als més menuts per a celebrar el Nadal, que començaren el dissabte amb la tradicional encesa de l’arbre, junt a un ampli ventall d’actuacions d’animació. El dia 18 serà la Cavalcada dels Patges amb torxes fins al Palau, el 4 de gener s’anunciarà l’arribada dels Reis d’Orient, que recorreran el poble el dia 5 a les 18.30 h.