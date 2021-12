Castelló de Rugat viu el Nadal amb un gran ventall d’activitats

L’Ajuntament de Castelló de Rugat ha enllestit un ampli ventall d’activitats il·lusionants destinades als més menuts amb l’objectiu de reviure la màgia d’un Nadal el més semblant possible als d’abans de la pandèmia. Tot i que la programació està sotmesa a canvis en funció de l’evolució de les dades sanitàries, el consistori ha fet tots els esforços possibles per a fer compatible la celebració dels esdeveniments més populars en el poble per aquestes dates tan senyalades amb el compliment estricte de les mesures anticovid.

«Volem unes festes assimilables a altres anys i que la gent s’anime a participar amb responsabilitat», resumeix la regidora de Cultura i Festes de Castelló, Tamara Salmerón. La responsable del departament encarregat d’organitzar la programació nadalenca destaca el recolzament del consistori a totes les associacions de la localitat, involucrades com a part molt activa del desenvolupament dels diferents actes. «La pandèmia ha afectat molt als col·lectius locals i volíem compensar-los per la falta d’actuacions dels últims anys», assenyala Salmerón.

«L’Aguinaldo» del segon dia de Nadal és una de les activitats més esperades en el poble. A partir de les 8.30 hores, els músics i els festers recorreran els carrers arreplegant els obsequis dels veïns: diners per a organitzar les festes de 2022, pastes, torrons, sidra...

El dia següent, el dilluns 27 de desembre, els patges reials arribaran a la localitat de la Vall d’Albaida per a recollir les cartes dels xiquets i xiquetes adreçades als Reis Mags. Els més menuts podran dipositar els seus desitjos en les estores de la burreta que acompanyarà els emissaris en un recorregut pels principals carrers amb la música interpretada per la banda jove de Castelló de Rugat. El dia 29, la coral agafarà el protagonisme amb la celebració de les tradicionals rondes nadalenques. A partir de les 21.30 hores, els membres del grup de cant recorreran el poble entonant cançons típiques de Nadal. El mateix dia s’ha programat la funció de teatre infantil «Malèfica ens roba el Nadal», a les 17 hores.

El dijous 30 serà el torn de la Sant Silvestre, una cursa de disfresses que -si les condicions de la pandèmia ho permeteixen- donarà el tret d’eixida a les 19 hores. Una vegada acabe, el pati de la Casa de la Cultura acollirà una «masterclass» deportiva per als participants. L’Ajuntament de Castelló de Rugat també té tot preparat per a recuperar les campanades infantils que es celebraren fa dos anys per primera vegada amb una molt bona acollida. A partir de les 11.30 hores del dia 31, es repartiran llepolies i confeti als xiquets i les xiquetes que vullguen gaudir de l’acte.

Cavalcada de Reis

Finalment, el dia 5 de gener serà l’esperada Cavalcada de Reis. Ses Majestats baixaran de l’ermita a partir de les 18.30 hores. Els patges repartiran regals i caramels. Tot i que l’any passat els Reis van fer el recorregut per separat per a evitar aglomeracions, aquest any la previsió és tornar al trajecte habitual, amb Melcior, Gaspar i Baltasar junts i la plaça Constitució com a punt d’arribada, on els xiquets podran recollir els seus regals.