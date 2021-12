L’Alcúdia de Crespins fomenta el teixit comercial aprofitant el Nadal

Un any més, l’Alcúdia de Crespins va encendre el Nadal al poble il·luminant l’arbre de la plaça de l’Ajuntament i els carrers amb llums i colors. Un acte esperat amb molta il·lusió pels infants i que va marcar l’inici d’uns dies plens de màgia, somnis, retrobaments, harmonia i somriures. Abans de començar de manera oficial Nadal, va haver-hi un passacarrer amb el grup Lluna Circ i es va disparar un castell de focs d’artifici.

Per altra banda, l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha posat en marxa la campanya de suport al comerç local «Al Nadal i sempre comerç local», una iniciativa amb la qual s’ha pretés fomentar l’activitat del teixit comercial del municipi donant premis i animant la població a consumir en els establiments locals. Així mateix, enguany s’ha organitzat el II Concurs de decoració nadalenca de balcons i terrasses al carrer, i el I Concurs de Decoració de Carrers amb l’objectiu d’estimular la participació dels veïns i veïnes en la decoració i il·luminació dels seus habitatges per crear un ambient festiu i nadalenc al poble.

Pel que fa a les activitats programades des de la Regidoria de Cultura i Festes per a Nadal, el dia 30, a les 18 hores, la Casa de la Cultura acollirà l’espectacle infantil per a tota la família «La funció del dia de Nadal». A més a més, i com ja és tradicional, el dia 5 de gener per la vesprada tindrà lloc la tradicional cavalcada de Reis d’Orient.