Una quinzena de cites omplin de festa l’Olleria

L’Ajuntament de L’Olleria ha organitzat més d’una quinzena d’actes de tipologia diversa per a celebrar les festes nadalenques, sempre seguint les mesures de seguretat per a previndre la covid que marca la normativa.

La instal·lació d’una pista de gel en el parc Beat Pare Ferreres (del 24 al 28 de desembre), la la tradicional cursa de Sant Silvestre (el 2 de gener), la visita dels Emissaris Reials (el 26 de desembre) o la Cavalcada de Reis (la nit del 5 de gener) són només algunes de les cites més importants, a les que cal sumar altres com el Cant de la Sibil·la quest divendres en l’església Parroquial Santa Maria Magdalena (21 hores),una sessió «gamer», un contacontes en anglès o el musical «Alicia al Musical de les Meravelles» en el Teatre Goya aquest dissabte.

El diumenge, per altra banda, es podrà gaudir del concert «Arrels» a càrrec de Pep Gimeno, Botifarra, i de l’actuació del cor de la Societat Escola Musical Santa Cecília de la localitat. El dimecres 22 serà el torn del concert de Nadal de la banda jove AEM La Nova, el 23 s’ha programat el musical «El reino del león».

L’alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, assenyala que en tot moment s’extremaran les mesures de prevenció per complir la normativa covid. Com antesala de la programació, el consistori ha col·locat el tradicional arbre de Nadal a la plaça de la Vila, decorat amb material ecològic confeccionat de forma voluntària per l’alumnat dels col·legis públics del municipi i de l’escola infantil municipal i per membres de les associacions de les Ames de Casa Tyrius, el Grup Scout Sant Jordi de l’Olleria, l’AEM La Nova, la SEM Santa Cecília i l’AECC de l’Olleria. L’arbre es plantarà en un espai municipal.

Incentius al comerç

Altra de les accions promogudes per l’ajuntament per a dinamitzar l’economia local en estes dates tan importants ja ha repartit 40.000 tiquets entre els comerços i els establiments d’hostaleria participants en la XIII Campanya Compra a Casa de l’Olleria.

La iniciativa s’estendrà fins al 5 de gener de 2022. Els comerços i serveis adherits entregaran als seus clients, en realitzar les seues compres, les paperetes numerades. Finalitzada la campanya, entre tots els números entregats als clients es sortejaran 4 primers premis de 300 euros i 50 premis de 120 euros, diners que s’hauran de gastar en els establiments adherits a la campanya.