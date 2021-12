El Olímpic, a romper estadísticasy rachas

Aveces nos gusta ponernos metas, retos, hablar de rachas o estadísticas para romper o mantener. Nos facilita un titular o una pregunta al entrenador. La realidad es que, tras la disputa de la última jornada, todo se resume en la posición que ocupas en la tabla, con los puntos que tienes.

Llevamos semanas insistiendo en esa estadística que nos dice que todavía no hemos ganado partido alguno fuera de casa; estadística que compensábamos hasta hace poco con aquello de que no habíamos perdido en la Murta. La primera se mantiene y la segunda no.

Ahora se nos ha unido una más: llevamos cuatro partidos sin marcar un gol. El último lo marcamos en casa del Villarreal. Se le ha preguntado al entrenador y su respuesta ha sido que, esa falta de gol coincide con una etapa en la que al equipo le está costando crear ocasiones de gol, y es el asunto solventar ahora.

No creo que sea cuestión de jugadores concretos, sino algo más general. Tal vez con la recuperación de algunos jugadores, con el hecho de jugar en casa, consigamos mañana romper esa estadística y esperar al miércoles, en Orihuela, para romper la otra.

Ese partido cerrará la primera vuelta de la liga, y tengo claro que lo que me gustaría como aficionado del Olímpic es acabar en la clasificación y en puntos más cerca de los de arriba y lejos de los de abajo, y comenzar la segunda vuelta con opciones de casi todo. Mañana, para la Murta: ropa de abrigo, guantes y gorro.