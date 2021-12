Ontinyent llança les invitacions per a la representació del Cant de la Sibil·la

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ontinyent ha obert el termini per accedir a les invitacions gratuïtes per a assistir a la representació del Cant de la Sibil·la, que tindrà lloc el proper dimecres 22 de desembre a les 20:30 hores a l’església de Santa Maria. L’entrada serà gratuïta prèvia reserva al telèfon 962918230, en horari de 10 a 14 hores, de dilluns a dimecres, amb aforament limitat fins a completar el permés. El Cant de la Sibil·la està organitzat pel grup de música antiga Menestrils i la Colla de Campaners, amb el suport de la parròquia de Santa Maria i el patrocini de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ontinyent. La direcció musical estarà a càrrec de Francesc Tortosa, i la escenogràfica i tècnica, dels Campaners. Es podrà seguir en directe pel youtube de la parròquia.