El explorador que descubrió la "isla de Xativa"

El pasado jueves tuvo lugar la tercera conferencia del ciclo organizado por l’Associació d’Amics de la Costera para reconstruir las biografías de grandes protagonistas de la historia de la ciencia oriundos de Xàtiva. En esta ocasión, el ponente invitado fue el doctor en historia y profesor emérito de la Universidad de Alicante, Emilio Soler Pascual, máximo experto en la figura de Diego Ramírez de Arellano. Este marino exploró el archipiélago que rodea el estrecho de Magallanes, hoy conocido como Tierra de Fuego, y bautizó con el nombre de «Isla de Xàtiva» su isla más importante.

El nombre quedó borrado tras cambio de dinastía, cuando los borbones hicieron desaparecer el nombre de Xàtiva tras la orden de exterminio dictaminada por Felipe V, aunque prevaleció más tiempo el nombre de la isla Diego Ramírez en el archipiélago.

La idea de recuperar la biografía comenzó con los esfuerzos del profesor López Piñero por demostrar que los viajes de exploración del Nuevo Mundo no se debieron únicamente a intrépidos marineros castellanos. El investigador localizó en la Biblioteca Nacional de Madrid el manuscrito titulado «Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes y de San Vicente, y algunas cosas curiosas de navegación», donde un marinero valenciano narraba en primera persona cómo había conseguido abrir una ruta de las especias por el oeste, que permitía hacer competencia a la ruta este, bordeando África, y a la competencia de los holandeses, ambas nuevas potencias independizadas del imperio español de Felipe II.

Por orden de Felipe III, entre 1618 y 1619, con un imperio hispánico ya en crisis, Diego Ramírez participó como piloto en la expedición capitaneada por los hermanos Nodales, quienes posteriormente publicaron otro diario de viaje, que impidió la publicación del manuscrito del cosmógrafo setabense que quedó relegado en el olvido. Así su hallazgo, permitió la creación de un equipo de trabajo, para por un lado divulgar la obra en forma de facsímil, con una transcripción del texto original a un castellano más entendible para el gran público, y por otro, se le encargó al profesor Emilio Soler, la tarea de biografiar y contextualizar la figura del desconocido marino setabense. La obra fue publicada en un lujoso doble volumen en el año 2010 por el servicio de publicaciones de la Diputación de Valencia.

Uno de los primeros esfuerzos del autor en aquel estudio fue el de intentar localizar la partida bautismal de Diego de Ramírez de Arellano, cosa que no consiguió. Se sabe que es de Xàtiva por el testamento que hizo en Sevilla, del que el profesor Soler ha donado una copia a la ciudad. Desgraciadamente, su partida bautismal jamás se podrá encontrar al ser el libro sacramental donde se localizaba quemado durante la Guerra Civil. Sólo se sabe que, según el registro de últimas voluntades, era hijo de Vicente Alfonso, el que, a la muerte de Diego, seguía aún con vida. Puede ser una pista para desvelar su verdadera identidad, ya que su nombre verdadero no es ni Diego ni Ramírez de Arellano, lo que se debe a un intento de buscar prosperar en el mundo de la navegación con estirpes más ilustres, al que el autor considera que su linaje, el de los Alfonso, debió de ser de buena cuna, o con los recursos suficientes para costearle estudios navales en Valencia. Pero, parece que no fueron suficientes, al castellanizar falsamente su identidad.

El «cabo setabense»

Recordó el ponente que, si bien la denominación de Isla de Xàtiva fracasó para sustituir al anterior topónimo de Tierra de Fuego, sí que consiguió bautizar otros accidentes geográficos con nombres setabenses como el cabo Setabense, en la zona más occidental de la Isla de los Estados, o la Isla de Diego Ramírez en el Cabo de Hornos.

El caso es que el explorador consiguió abrir una ruta de navegación que permitía llegar a las Indias por el Oeste, lo que le dio honor, dinero y fama. En 1620 fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, momento en que aprovechó para dejar testimonio de su hazaña dejando por escrito su cuaderno de navegación. Murió en Sevilla, siendo enterrado con todos los honores en su catedral. Como curiosidad añadida, el profesor Emilio Soler apuntó que en el momento de su muerte, Ramírez dejó a una viuda que se encontraba embarazada. Una mujer pudiente que se trasladó a Madrid. Otro de los misterios de una biografía aún con muchas peculiaridades que descubrir.