El programa “Taller d’ocupació l’Ombria del Benicadell II”, sol·licitat per la Societat per a la Promoció de la Vall d’Albaida (SOPROVA, S.A.), i cofinançat per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), comença a finals de desembre i tindrà una durada d’un any.

La posada en marxa d’aquest programa suposa un cost de 247.856,11 euros, del qual la Generalitat Valenciana cobreix quasi el 100%, sent susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu amb càrrec al corresponent Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana (POCV). L’objectiu principal d’aquests programes és millorar l’ocupabilitat de persones que es troben a l’atur per facilitar la seua inserció laboral, mitjançant la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres d’utilitat pública o interés social. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i SOPROVA, S.A. han resolt desenvolupar aquest projecte al paisatge protegit l’Ombria del Benicadell, símbol social, cultural i ambiental de la comarca de la Vall d’Albaida. L’objectiu específic serà la millora dels ambients forestals mitjançant l’aplicació del mètode de “nuclis de dispersió i reclam”. Amb aquesta metodologia es pretén millorar la diversitat de les comunitats vegetals existents per facilitar la sea evolució a comunitats més madures. S’espera potenciar l’atracció i dispersió de diàspores i el seu establiment mitjançant la reforestació de nuclis de reduïdes dimensions inserits en una matriu forestal, així com el foment de l'heterogeneïtat vegetal i la introducció d’espècies. Aquestes actuacions es realitzaran en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Al llarg del projecte, l’alumnat rebrà formació per part del personal docent i directiu per a l’obtenció del certificat de professionalitat de nivell 1 “Activitats auxiliars en conservació i millora de serres” i el de nivell 2 “Repoblacions forestals i tractaments silvícoles”, a més de la formació addicional i complementària associada al lloc de treball que és remunerat. Les entitats promotores manifesten la satisfacció pel treball fet durant els darrers anys, que ha fet possible l’homologació d’aquest tipus de programes que afavoreixen la inserció laboral a través de la formació.