Los ingresos covid en la UCI de Xàtiva bajan en plena explosión de casos

La presión hospitalaria en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent se ha relajado en los últimos días a pesar del auge exponencial de los contagios que han ido contabilizándose en la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida. Los ingresos graves por covid se han reducido en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtivase y ayer tarde había dos pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la mitad que el viernes pasado. Y sin muertes registradas. El centro sanitario de referencia para atender la enfermedad en el territorio ha llegado a tener ingresados a nueve pacientes con covid menos respecto a la semana del 13 al 19 de diciembre. Aún así, en la sexta planta había ocupadas a última hora de la tarde del jueves 23 camas con hospitalizados por coronavirus.

El alto porcentaje de vacunados en el área sanitaria está siendo crucial para que la explosión de positivos que ha llevado al borde de la saturación a algunos centros de salud (sobre todo en Ontinyent) no se esté teniendo por el momento una excesiva incidencia en lo que a enfermos graves y muertes se refiere. El año pasado por estas mismas fechas, cuando todavía no había dado comienzo el proceso de inmunización, el hospital de Xàtiva contabilizaba 7 pacientes en la UCI (más del triple que ahora) y 48 ingresados en planta, un 58 % más que ayer.

Según ha podido saber este diario, la mayoría de las personas con coronavirus ingresadas en estos momentos en el Lluís Alcanyís han recibido al menos dos dosis de la vacuna, si bien también existen pacientes a los que no se les ha inoculado ninguna. La edad media de los hospitalizados en planta es de 60 años. Aproximadamente la mitad de ellos residen en poblaciones de la Vall d’Albaida, donde la sexta ola ha tenido hasta el momento un impacto superior a otras comarcas. De las tres personas con complicaciones derivadas de la covid que permanecían el jueves por la mañana ingresadas en la UCI -de 63,65 y 64 años de edad- dos no estaban vacunadas. Unos datos que no hacen si no reforzar la importancia de someterse al pinchazo.

Éxito de la vacunación

La dirección del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent no contempla la creación de puntos de vacunación masiva o extraordinarios a los que ya hay en los centros de atención primaria porque el área sanitaria ha conseguido uno de los porcentajes más altos de vacunación de la Comunitat Valenciana . De momento, según indican fuentes de la gerencia, se está consiguiendo la cobertura que se pretendía.

Hasta el miércoles ya habían recibido la tercera dosis de refuerzo un 93,6 % de las personas mayores de 60 años adscritas al departamento, que cubre las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d’Albaida y parte de la Ribera. Además, la vacunación con las dos dosis iniciales ha alcanzado ya al 93 % de las personas susceptibles de recibirlas. El resto han sido citadas adecuadamente y conocen la posibilidad de acudir a su centro de salud para recibir la vacuna contra la covid en cualquier momento. El departamento Xàtiva-Ontinyent espera acabar la semana habiendo alcanzado las 53.900 dosis de refuerzo inoculadas desde noviembre. Por otra parte, hasta el miércoles habían sido vacunados más de 3.000 de los 5.500 niñas de entre 9 y 11 años del área de cobertura.