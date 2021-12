Las ITV de 400 edificios obligan a ejecutar 633 obras urgentes en 20 municipios

Las inspecciones técnicas obligatorias a las que se han sometido ya alrededor de 400 edificios de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida con más de 50 años de antigüedad han arrojado resultados preocupantes en cuanto a su nivel de conservación y al cumplimiento de las diferentes normativas vigentes. Según el mapa elaborado por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, los propietarios de 96 inmuebles localizados en 20 municipios de estas tres comarcas están obligados a ejecutar 633 intervenciones urgentes para adaptarlos a la legislación y garantizar su buen estado.

Así lo han determinado los técnicos que han revisado estas construcciones en los informes de evaluación de edificios de uso residencial de vivienda (IEEV), un documento que están obligados a tener los pisos levantados antes de la década de 1970 y aquellos cuyos dueños quieren optar a algún tipo de ayuda pública. La inmensa mayoría de los inmuebles del territorio que deberían solicitarlo, sin embargo, continúan sin hacerlo, tal como refleja el visor cartográfico de la Generalitat. Muchos de ellos han comenzado a recibir cartas en las que se les advierte de que se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros si no cumplen el trámite antes de acabar este año en el caso de los inmuebles anteriores a 1950 y antes de 2023 en el caso de los construidos entre 1951 y 1970.

Xàtiva y Ontinyent concentran más de la mitad de las actuaciones urgentes pendientes de ejecutar descritas en las ITV practicadas hasta el momento, cuyos expedientes corresponden a 2020 y 2021. En la capital de la Costera se han revisado alrededor de 130 inmuebles, de los cuales una veintena necesitan diferentes obras de forma apremiante que afectan a acabados, forjados, elementos singulares, redes de evacuación, redes eléctricas, vigas o muros, por citar algunos ejemplos. En una de las viviendas, ubicada en la calle Bosch del casco antiguo, se identifican hasta 38 actuaciones necesarias de forma imperiosa. Solo en el triángulo configurado por esta vía, la aledaña calle Sant Pere y la calle Ventres se han detectado 4 inmuebles que requieren intervenciones urgentes. En la zona que abarca las calles Hostals, Taquígraf Martí, Sant Francesc y la Bassa hay otros cinco.

En Ontinyent, un centenar de «ITV» desplegadas hasta el momento han destapado la necesidad de ejecutar 146 obras urgentes en 26 edificios que registran un deficiente estado de conservación. Siete de ellos se concentran en el eje que conforman las calles Salvador Tormo y Daniel Gil.

Eficiencia energética y accesibilidad

El Informe de Evaluación del Edificio de Uso Residencial de Vivienda no solo analiza la seguridad de los inmuebles, sino también el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y la eficiencia energética. Las revisiones obligatorias también concluyen con un listado de obras que los propietarios deberían ejecutar a medio plazo.

En el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall, un 25% de las edificaciones examinadas hasta el momento necesitan intervenciones urgentes. Por detrás de Ontinyent, Canals es la localidad con más viviendas en esta situación (14 de las 30 que han pasado la ITV), seguida de Bocairent, con 7 sobre un total de 47. En l’Olleria y Albaida se han sometido a la revisión 4 inmuebles en cada municipio y solo uno tiene obras apremiantes pendientes. En cambio, en Moixent se observa una elevada concentración de edificios en mal estado: de los 11 inspeccionados se han requerido 68 intervenciones urgentes en 9 de ellos. Vallada tiene tres viviendas con actuaciones urgentes; El Genovés y Llanera de Ranes dos, y la Granja de la Costera, Benigànim, Aielo de Malferit, la Pobla del Duc, Agullent, Quatretonda, Alfarrasí y Fontanars, una.

dfsdfsfsfsdfs sdasdasdasd asdasdasdasddf

kasdñlkasdñkPraesent luctus tincidunt commodo. Morbi suscipit neque nec purus tincidunt a vulputate arcu molestieS

xczxczced augue mauris, bibendum non tincidunt at, luctus sed massa. Proin elit nibh, pellentesque vitae ultrices id, volutpat nec est. Cras commodo viverra erat, ut faucibus lacus mattis ac. Donec nisl metus, venenatis sed convallis non, facilisis laoreet sem. Duis convallis adipiscing justo ac pretium. Nulla suscipit lectus tincidunt est imperdiet tincidunt. Nam congue scelerisque ante, sit g fghfgfgfgfgfgfgf dictum massa posuere.