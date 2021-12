Mano Negra arbitral contra el CD Olímpic

La mano negra. Es verdad que subrayas algunos hechos, bastantes, o mejor dicho decisiones arbitrales de esta primera vuelta, o incluso te remontas a ese partido que no acabó hasta que el Intercity marcó; si los pones todos en una lista, entonces, se podría admitir a trámite una «querella» (es broma) por «persecución arbitral» y claro, habría un culpable, alguien que no quiere que el Olímpic gane sus partidos. Lo de Orihuela forma parte de esos hechos «evidentes».

Aunque las pruebas pueden apuntar a ello ni me lo creo ni creo que nos convenga. Mal haría en aceptar que alguien decide quién gana y quién pierde. Soy periquito y mi equipo nunca es candidato a casi nada, así que estoy acostumbrado a quejarme de casi todo, y a ver fantasmas inexistentes, sobre todo cuando juegas contra algún grande y de manera especial cuando juegas contra el Madrid; pero no pasa de algo tópico de un forofo. Pero no es verdad. No puede ni debe ser verdad. Y no nos conviene porque puede llevar a la resignación y a la bajada de brazos, a tener un excusa por si no acaba bien la temporada, a tener un culpable y así exonerarnos de los errores. Queda mucha segunda vuelta y mucho que jugar.

Así que me apunto al comentario del entrenador: «lo que ahora te quitan luego te lo darán». Cuando acabe la Liga lo quitado por lo dado, eso de la «justicia deportiva» debe existir. La segunda vuelta será mejor que la primera.

Refuerzos para una plantilla más competitiva. Me quedo con la capacidad para empatar por dos veces en el campo Los Arcos al Orihuela, con el buen rollo del equipo, con el rendimiento de los jóvenes, con el compromiso del grupo. Espero ese esfuerzo de los que mandan para que llegue algún refuerzo para hacer la plantilla más competitiva. Jugadores y técnicos descansan hasta el 3 de enero, y espero que ustedes también lo hagan, ¡Feliz Navidad!