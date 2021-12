Edu Soto cierra el año en Xàtiva con la obra «Más vale solo que ciento volando»

El famoso humorista y actor Edu Soto cerrará el año en el Gran Teatre de Xàtiva. Lo hará hoy jueves, a las 20:30 horas, poniendo en escena su espectáculo "Más vale solo que ciento volando", una obra en la que los asistentes podrán disfrutar no solo como observadores y espectadores, sino también como coprotagonistas. Y es que el espectáculo desborda los límites propios del monólogo, y Soto, aunque habla, y mucho, y también canta y baila, también deja que los asistentes participen activamente en la representación, de manera que gran parte de la función es improvisada, desarrollándose según lo que todos aporten. Edu Soto acumula una larga trayectoria artística, como actor, presentador, cantante y bailarín. Actúa en teatros, televisiones y en el cine.