Un pueblo desgarrado por el dolor de la pérdida ha despedido hoy en Llutxent a un joven fallecido de forma repentina a los 23 años de edad. El multitudinario funeral, que ha congregado a cientos de personas, ha sido especialmente emotivo por la participación de las bandas de música de Llutxent y de Ràfol de Salem, en las que Diego Canet estuvo muy involucrado desde muy temprana edad. Los músicos han acompañado con sus instrumentos al ferétro, trasladado desde el tanatorio hasta la iglesia y portado por amigos de éste.

Desde que se conoció la trágica noticia, el duelo se ha apoderado de las dos poblaciones de la Vall d'Albaida, donde Diego era muy conocido y querido. Su fallecimiento se produjo mientras practicaba su pasión por las motos. Circulaba con su vehículo de dos ruedas junto a unos compañeros cuando comenzó a sentirse indispuesto. Se detuvo y se quitó el casco para descansar y coger aire, pero el corazón dejó de latirle y nada pudo hacerse para reanimarlo y evitar el fatal desenlace.

Los ayuntamientos de Llutxent y Ràfol de Salem han querido expresar de forma oficial el sentimiento de consternación que ha invadido a ambos municipios y han trasladado todo su ánimo a la familia del fallecido. "Hemos perdido a un vecino que todavía tendría que estar entre nosotros por muchos años más. Una vida que se ha parado demasiado pronto. Una persona ejemplar y querida por todos quienes lo conocíamos", han lamentado desde el consistorio llutxentí. "Nadie tiene explicación ni palabras para consolar a padres, hermana y familiares", agrega el mensaje municipal.

"Desde el pueblo del Ràfol nos unimos al dolor del pueblo de Llutxent por la pérdida de Diego Canet", han manifestado en el mismo sentido desde el consistorio de Ràfol de Salem, localidad de la madre del joven. "Ha sido un chico que lo hemos visto crecer, ha participado en nuestras vidas siempre, bien junto a la Unión Musical del Ràfol, en la pandilla de amigos del pueblo, participando en todos los actos de las fiestas y la parroquia... Una pérdida irreparable", indican desde la corporación municipal.

El músico comenzó a trabajar como diseñador mecánico en una empresa de Ontinyent en marzo de 2021. También las bandas de Llutxent y Ràfol han trasladado el hondo pesar de sus integrantes por la desaparición de una persona "imposible de olvidar". "No tenemos palabras para describir este golpe tan duro y amargo, nuestro compañero y amigo Diego nos ha dejado. La tristeza y la pena invaden nuestros corazones. Esperamos que allá donde estés no se apague nunca tu sonrisa", lamentan desde la última sociedad musical. "Nos deja un compañero muy querido por todos nosotros. No hay palabras", coinciden desde la banda de Llutxent.

A las muestras de duelo se han sumado varios alcaldes de municipios próximos como los de Otos, Bèlgida o Castelló de Rugat.