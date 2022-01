Xàtiva abre una bolsa de interinos para cubrir vacantes en la Policía

El ayuntamiento de Xàtiva ha abierto una bolsa de interinos para cubrir las vacantes que registra en la actualidad la plantilla de la Policía Local. Todos los interesados tienen que abonar una tasa de 15,40 euros para acceder a las pruebas. La intención es cubrir cinco plazas de forma urgente en menos de dos meses, pero no es una cifra cerrada. De hecho, fuentes del consistorio comentaron ayer que la bolsa se mantendrá abierta para echar mano de ella según las necesidades y las posibilidades de contratación a nivel local. Todas las vacantes que se adjudiquen gracias al programa serán en situación de interinidad.

Las bases que rigen el procedimiento pueden consultarse en la web municipal. Los candidatos deben pasar varias pruebas físicas y superar un test psicotécnico. Entre los requisitos se encuentra la obligación de tener nacionalidad española y ser mayor de edad, la acreditación del nivel elemental de valenciano (B1), la ausencia de antecedentes penales y tener una altura superior de 1,65 metros en el caso de los hombres y de 1,58 metros en el de las mujeres.

Antonio Collado, intendente jefe de la Policía Local en Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que la plantilla orgánica del cuerpo de seguridad está formada por 60 personas y que el objetivo es dotar de efectivos a la policía de forma urgente: «Todos los candidatos deben pasar las pruebas y trabajarán como interinos. A corto medio plazo pueden generarse nuevas vacantes por promoción o jubilación. Esta es la principal razón de que la bolsa se quede abierta».

Juan Giner, concejal de Policía y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Xàtiva, explicó que los objetivos del consistorio a la hora de sacar la bolsa pasan por «ampliar la plantilla para dar un mejor servicio y cobertura a las necesidades de la ciudad».

A su vez, recordó que el año pasado ya se lanzó un concurso oposición. De hecho, los once candidatos que ganaron su plaza en el cuerpo local han estado de prácticas en Xàtiva y ahora han de volver a las instalaciones del Instituto Valenciano de Seguridad Pública (Ivaspe) para completar su formación con el objetivo de ser nombrados policías locales.

La marcha de estos policías en prácticas es otro de los motivos que ha ocasionado un ajuste en la plantilla actual. La falta de efectivos y la renovación por promociones y jubilaciones a corto-medio plazo son las principales razones para la apertura de la bolsa.

Una oposición para dotar hasta 17 nuevas plazas fijas

La puesta en marcha de una bolsa de interinos no será la única iniciativa que el ayuntamiento de Xàtiva impulse a medio plazo para reforzar la plantilla de la Policía Local. Así, también está prevista la convocatoria de un concurso oposición que podría afectar a aproximadamente una 17 plazas fijas. El número aún no está cerrado y entre las vacantes que se pretenden cubrir hay plazas de intendente, inspectores, oficiales y agentes rasos. Los bases aún no han sido aprobadas.