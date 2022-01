Las festeras de l’Olleria acusan al consistorio de vetarlas para ser visires

La exclusión de las festeras de la Virgen de Loreto de la tradicional recogida de las cartas dirigidas a los Reyes Magos ha despertado una polémica en l’Olleria. Varias mujeres han denunciado públicamente haber sido vetadas por el consistorio en el papel de visires pese a que en los últimos años ha sido habitual que ellas asumieran esta función junto a los hombres.

Inicialmente, la corporación municipal trasladó a la quinta de festeros y festeras de Loreto que tenían que ejercer como emisarios. El colectivo debatió y decidió que serían dos mujeres y un hombre quienes ejercerían el cargo para recibir los deseos de los niños y niñas del municipio en el acto del pasado 26 de diciembre. Sin embargo, según el relato de las festeras, un trabajador del ayuntamiento les comunicó a una semana de la celebración que solo podían participar hombres, lo que causó la indignación del grupo, al entender que se producía una discriminación. «Nos dijeron que no era por cuestiones de género, sino porque los niños que sospechaban algo, si escuchaban la voz de una mujer, se quedaban despagados», indica una de las aludidas a este diario.

Las explicaciones no convencieron a los festeros, sobre todo teniendo en cuenta que, supuestamente, la recepción de los pequeños debía hacerse sin contacto para cumplir con las normas sanitarias. Así que el colectivo decidió que ninguno de sus miembros participaría como emisario en señal de protesta.

Finalmente, el consistorio recurrió a tres personas de otras asociaciones locales para desempeñar esa función. Las tres se pintaron de negro para la ocasión y, tal como defienden desde el equipo de gobierno de l’Olleria para negar que se haya impedido la participación del sexo femenino, una de ellas era una mujer. Una circunstancia que todavía ha generado mayor incredulidad e indignación entre las festeras de Loreto que se han quejado del trato recibido. «No lo entendemos», remachan.

El alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, sin embargo, rechaza que las chicas hayan sido vetadas y atribuye a un «malentendido» el hecho de que los festeros y festeras de Loreto no hayan participado en el acto de este año. «No ha habido ningún problema. Se ha hecho más política del asunto que otra cosa», asegura. Vidal recuerda que en 2019, al comienzo de su mandato, las pajes fueron tres mujeres y que este año también ha habido una mujer entre las emisarias. El alcalde reduce la polémica a «una persona que está mareando la perdiz en Facebook, no sé por qué» y sostiene que no ha recibido «ninguna queja de nadie» pese a ser «una persona muy cercana al pueblo».Las festeras que han censurado los hechos hacen hincapié en que lo último que quieren es en que el conflicto se convierta «en una cuestión política». Por eso lo dan por zanjado dado que, al fin y al cabo, su oportunidad de participar en el acto «ya ha pasado».

Críticas de Compromís

La controversia salió ayer a la palestra tras un comunicado en el que Compromís señaló al regidor de Festejos por unos hechos que, a juicio de la coalición valencianista, «ponen en evidencia» al equipo de gobierno y demuestran, continúan, una visión «peligrosamente conservadora y machista». El colectivo cree que se ha producido una «discriminación» de las festeras en un acto, el de recepción de las cartas, en el que «las mujeres siempre han sido un eje fundamental». «Desde el ayuntamiento en la anterior legislatura y desde la asociación pensábamos que los roles masculino y femenino no debían de estar asociados a ningún personaje e incluso no era preciso que tuvieran ningún género asociado», apostillan.

No lo ve así el alcalde, para quien su equipo de gobierno «ha hecho más por la igualdad en dos años que Compromís en cuatro». «Hemos aprobado un plan de Igualdad, nos hemos adherido a la red de municipios protegidos contra la violencia de género y hemos organizado muchas actividades relacionadas, pero ellos no han aparecido porque tienen la cabeza escondida bajo tierra. Más les valdría que trabajasen por su pueblo», responde Ramón Vidal.

A juicio del exalcalde y regidor de Compromís, Julià Engo, en cambio, si el consistorio buscó a una mujer para hacer de visir a última hora fue «por temor a las críticas». Engo mantiene que el ejecutivo «solo trabaja por la foto y el boato» y opina que la igualdad de género «no es una de sus prioridades».