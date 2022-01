que sea un buen año para todo y para todos

Buen año a todos! También para el Olímpic, para sus jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados. Hemos dejado atrás un 2021 en el que fuimos de menos a más en lo deportivo sin la emoción de jugar por un ascenso, disputa de la que nos quedamos muy cerca, en una temporada marcada por la pandemia que dejó fuera de la Murta a los aficionados en muchos partidos, de continuidad en lo institucional con todo lo que ello supone.

De momento, el año lo hemos iniciado con la pandemia como protagonista, con la vuelta de los partidos aplazados por «positivos», con más bajas de las esperadas en los diferentes equipos. Difícil gestión, para clubes y Federación.

Se espera empezar el año en el Olímpic con al menos un «alta». Nadie se ha ido y tanto banquillo como directiva aseguran que habrá (si no lo ha habido ya), fichaje de un delantero para aumentar las «alternativas» ofensivas del equipo.

Tenemos expectativas. Por una parte, el año que acabamos de iniciar debe suponer un cambio en lo institucional, así lo están dejando caer: el paso del club a esa ya «olvidada», Sociedad Anónima Deportiva, o SAD, con la incorporación de nuevos socios «internacionales» No sé si finalmente se llevará cabo o no, no sé decirles si será para bien, pero, tengo claro, que la continuidad no puede ser buena para el Olímpic pues olvidadas han quedado las promesas de llevar al Olímpic al fútbol profesional, del que ahora estamos más lejos tras la reestructuración de las ligas.

No todo son dudas pues, por otra parte, hemos cerrado y empezamos el año con un buen trabajo en los equipos de la Academia y en ese Olímpic B que, por fin, parece haber tomado el rumbo adecuado, sin olvidarme de las otras dos escuelas de la ciudad y de un Racing Xàtiva que se quedará en la Primera Regional tras su ascenso.

¡Qué 2022 sea un buen año, para todo y para todos!