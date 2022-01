Nadie puja por el caserón del siglo XVII de la plaza Roca de Xàtiva

La subasta del histórico caserón de la plaza Roca de Xàtiva valorado en 750.000 euros ha concluido sin ninguna puja. La posibilidad de presentar una oferta por el bien concluyó de forma oficial ayer las 18 horas, cuando se emitió una resolución que declaraba desierto el procedimiento de enajenación incoado por el juzgado de instrucción nº3 de Xàtiva tras el embargo promovido por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El denominado «banco malo» tiene ahora la posibilidad de adjudicarse la posesión del inmueble deshabitado por el 50 % del valor de la subasta (esto es, 375.000 euros) o por la cantidad que dejó a deber el último propietario, que asciende a 571.543 euros, tras la hipoteca concertada e impagada.

Como informó este diario, hace más de una década una empresa hotelera proyectó transformar la conocida como casa de los Baldoví en un establecimiento de tres estrellas con 14 alojamientos. Pero el proyecto nunca llegó a ver la luz.

El proceso de licitación de la casa, que ocupa una superficie de 600 metros cuadrados y mantiene en su interior elementos del siglo XVII, se inició el pasado sábado 18 de diciembre. No había una cantidad mínima como requisito para participar. En las tres semanas que han transcurrido desde entonces, el portal electrónico de subastas del Estado no ha registrado ni una sola puja. Ahora mismo, el procedimiento se encuentra pendiente de que el juzgado le dé el carpetazo definitivo. El edificio pasará de esta manera a engrosar con toda probabilidad la cartera de inmuebles que gestiona la Sareb en Xàtiva, donde la entidad creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades bancarias rescatadas dispone ya en propiedad de un total de 68 viviendas, 33 anexos, 61 edificios cuyas obras están en curso, 11 solares y 4 bienes terciarios. Desde la firma subrayan que no todas sus propiedades salen a la venta sin más. Otras están en proceso de ser adecuadas o rehabilitadas o en negociación para ser cedidas a las administraciones públicas para destinar las viviendas a alquileres sociales.

Avanzado deterioro

El caserón de la plaza Roca de Xàtiva, donde nació el alcalde Mariano Baldoví Mata, lleva deshabitado varias décadas. En 1986 fue adquirido por Abelardo Gómez Crespo, que solo lo habitó intermitentemente, puesto que residía en Madrid. La entonces empresa propietaria del Portal del Caroig de Enguera lo compró en 2008 con la intención de convertirlo en un hotel. Pero la crisis del ladrillo frustró la inversión en pleno casco antiguo. La vivienda abandonada fue tomada por los okupas y en su interior falleció un hombre supuestamente por una sobredosis. Su puerta de entrada tuvo que tapiarse ante los continuos asaltos. El inmueble, enclavado entre el Hogar de los Jubilados y la rehabilitada sede del Colegio de Arquitectos, presenta hoy un avanzado estado de deterioro que afea la estampa de la histórica plaza donde se asienta.

Aunque reconstruida en 1870, la casa se levantó originalmente en el siglo XVII y estuvo vinculada a una familia de acaudalados mercaderes y banqueros, los Jordá.