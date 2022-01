Canals se queda sin Foguera de Sant Antoni pero habrá misa y procesión

Canals tendrá fiestas patronales de Sant Antoni Abat, aunque no serán como las celebraciones de antes de la pandemia. No hay festeros, los actos han sido programados y organizados, de manera excepcional, por la pandemia de la covid-19, por el consistorio, y aunque no se plantará el elemento más icónico de la fiesta, la Foguera, sí se llevarán actos tradicionales como la misa y la procesión en honor al patrón; así como la bendición de animales.

La programación de este 2022, a cargo de la concejalía de Fira i Festes, se celebrará del 15 al 18 de enero. Los actos comenzarán el día 15 con paseo social por las calles y la historia de Canals, llamado Canals, amb una altra veu. La salida será de la Lloca, a las 11 horas. Por la tarde tendrá lugar en el pabellón municipal el Festival de Bandes de Música de Sant Antoni, con la Associació Musical Canalense como protagonista. Y la jornada finalizará con un espectáculo audiovisual en la Plaça Major y la inauguración de la exposición del Premi Nacional de Fotografia Vila de Canals. El día 16, cuando Canals celebra tradicionalmente el día de la Foguera, este año se celebrará la bienvenida a las fiestas por parte de los regidores Isabel Real y Miquel Alventosa; acto al que seguirá la Ofrena a Sant Antoni, por el itinerario habitual; y por la tarde la iglesia parroquial acogerá las tradicionales vísperas, y se repetirá el espectáculo audiovisual El foc robat, que rinde homenaje a la Foguera. Bendición de animales el día 18 El 17 de enero, día de Sant Antoni, Canals festejará al patrón con dos misas en su honor, a las 11 y a las 19:30 horas. Tras esta segunda celebración eucarística comenzará la procesión a Sant Antoni, por el recorrido habitual. El 18 de enero, día en que tradicionalmente Canals celebra el Dia dels Parells y la bendición de animales, este año no habrá Parells pero se mantiene la bendición, que comenzará a las 10 horas en la Plaça Major. Las fiestas acabarán con una discomóvil, a partir de las 16 horas en la Plaça Pont del Riu. Además de la bendición de animales del día 18, el domingo 23 de enero tendrá lugar la bendición de animales de tir i arrosegament y caballerías. Desde el Ayuntamiento de Canals ha pedido a la ciudadanía «responsabilidad y sentido común» ante la situación sanitaria actual, en plena sexta ola de la pandemia de la covid, que ha disparado los contagios en el territorio valenciano.