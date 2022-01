Doce municipios devuelven 404.442 euros de las ayudas a la hostelería

El covid-19 irrumpió en el día a día del ciudadano medio hace dos años. Muchos sectores vieron como el modelo de negocio que habían instaurado hasta ese momento daba un giro de 360 grados de la noche a la mañana. La hostelería fue uno de ellos, concentrando algunas de las empresas que mayores pérdidas sufrieron por la aprobación de las restricciones de tipo social con el objetivo de frenar la propagación del virus. Bares, cafeterías y restaurantes han tenido que adaptarse a una nueva situación. Y, en muchos casos, no ha sido fácil.

Conscientes de esta dinámica, desde las administraciones públicas han vertebrado diferentes líneas de ayudas con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, los embates económicos sufridos por la pandemia del coronavirus.

Uno de los programas más conocidos en tierras valencianas fueron las ayudas directas de urgencia bautizadas como «plan Paréntesis», que contaron con 160 millones de euros. Se enmarcan dentro de una iniciativa global bautizada como «programa Resistir», un ambicioso plan de choque lanzado por la Generalitat.

El ejecutivo autonómico transfirió el dinero a los consistorios, tanto fondos propios como de otras administraciones. Sin embargo, las partidas no se agotaron. De hecho, en muchos casos los municipios han tenido que devolver los excedentes.

Los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV confirman que un total de doce ayuntamientos pertenecientes a las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés han devuelto 404.442 euros.

Xàtiva ha sido el ayuntamiento con mayor excedente, con 269.814 euros. Las fuentes municipales consultadas explicaron que la Generalitat «hizo un cálculo inicial al alza para poder llegar a todos los negocios y en nuestro caso también hemos desarrollado un alto volumen de ayudas con recursos propios». Así, se remiten al programa «Reactivem Xàtiva», con más de 1,7 millones de euros. También destacan la gran acogida de los bonos de consumo local.

La Font de la Figuera (45.352 €), Anna (23.665 euros) y Ontinyent (21.502) son los tres municipios siguientes en el escalafón comarcal. Les siguen Montesa (17.700 euros), Novetlé (9.906), Rugat (7572), Aielo de Malferit (6.461), la Granja de la Costera (1.621), El Genovés (588 euros), Bélgida (246) y Bocairent (12).

Se trata de fondos que no han sido utilizados y que han retornado a las arcas del Consell. En la mayoría de casos, las partidas no se han exprimido por fallos de tramitación. Hay casos de peticiones donde no se cumplían requisitos, solicitudes realizadas en municipios donde las firmas no tenían su domicilio fiscal o empresas no inscritas en la CNAE, por ejemplo.