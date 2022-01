Vuelve el fútbol a la murta con un «partidazo»

Este domingo vuelve el fútbol a la Murta y con un partidazo. El Olímpic recibirá al líder, al València Mestalla B. Se llega a este encuentro, primero del año, tras no haber podido jugar el partido ante el Jove Español por «positivos» [por covid] en la plantilla. Es algo común que se está dando en otros clubs y en otros deportes. La situación ha ido a mejor. Además, ninguno de los afectados ha tenido problemas serios.

La dificultad del partido es evidente, pero los de Xàtiva tienen a favor el que se juega en la Murta, campo en el que sólo un equipo hasta ahora ha salido victorioso; que hemos tenido tiempo para prepararlo, y además que somos uno más, aunque no sé si podrá jugar, porque se ha incorporado el delantero deseado; y que le tenemos ganas al rival, pues aunque en la primera vuelta nos ganaron no hemos olvidado ese gol de Frangi que no subió al marcador y que hubiera supuesto empatarles en un momento importante del partido. Además, nosotros, tenemos, como se suele decir, «poco que perder y mucho que ganar». De motivación vamos bien.

Y ha llegado el delantero, repito. Que la segunda vuelta se haya iniciado sin que nadie se quiera ir, por el motivo que sea, es bueno y habla bien de la gestión del grupo; y que pese a esas reiteradas dificultades económicas se haya fichado, también, porque nadie viene gratis, y nadie ficha si no tiene la garantía de cobrar.

El domingo nos vemos en la Murta, No demoremos el café o la siesta: mejor llegar un poco antes para evitar aglomeraciones. ¡Vamos a por la primera del año!