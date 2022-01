El Olímpic arranca el año recibiendo al líder, el València B

El Olímpic disputa mañana su primer partido del año, el primero de la segunda vuelta tras aplazar al próximo miércoles, por positivos covid en la plantilla, el encuentro en Sant Vicent del Raspeig frente al Jove Español. Mañana a las 17 horas, el club de Xàtiva recibe al líder, el València B, con arbitraje de Víctor Moreno Soler.

La semana se inició con la noticia de la llegada del delantero deseado, Pablo Carrascosa, y se cierra con las dudas sobre su fichaje. Y es que el entrenador, Berna Ballester, ha explicado que se quiere incorporar a un delantero «para que pueda jugar ya». Carrascosa tiene molestias en el tobillo y, aunque se está tratando, no se puede asegurar que pueda jugar ya. Ante esta situación, el técnico ha explicado que de momento, hasta que no se sepa la evolución de sus molestias, no se tramitará su ficha, y se buscan otras alternativas en el mercado.

El partido contra el líder se afronta con la baja segura por sanción, dos partidos, de Moscardó, y de Pallarés por molestias. Se espera poder contar con todos los demás. Los positivos por covid en la primera plantilla del València CF pueden suponer la convocatoria de algunos jugadores del filial.

El equipo de Xàtiva recuerda el encuentro de ida en el que cayó goleado, pero al que se le anuló un gol en el último minuto del primer tiempo que hubiera significado el empate y una segunda parte, seguro, distinta. El partido de mañana es complicado «porque en cualquier momento pueden acertar en una combinación y marcar aunque tú estés haciendo las cosas bien».

Partido declarado Día del Club

El partido ha sido declarado Día del Club y los socios podrán tendrán entrada de 5 euros, y el resto a 15€. Desde el club informan que la venta anticipada ha funcionado bastante bien, «hay expectación, incluso nos han pedido acreditaciones desde Zaragoza», ha declarado Pepe Colomer. Esta mañana, coincidiendo con el entrenamiento, también se podrán adquirir, al igual que los pases de media temporada.

El miércoles, apenas 72 horas después, el Olímpic jugará ante el Jove Español. Según Colomer, ha prevalecido en esta ocasión el interés del socio, al elegir el horario habitual de los partidos de la Murta, «hay que favorecer la asistencia del público después de algunos partidos con baja entrada. Hablé con el capitán, Frangi, y entendió el motivo», ha explicado Colomer.