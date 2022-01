El Olímpic cede por la mínima ante el líder, València Mestalla

Al Olímpic le faltó un gol. Trabajo y concentración para contener a un equipo, el València B, que tuvo casi siempre el balón pero que no contó con más ocasiones que los de Xàtiva. De nuevo, una acción un minuto antes del descanso, como ya pasó en el partido de ida, fue decisiva y dio la victoria por 0-1 al líder, el Valencia Mestalla, en la Murta. En la primera vuelta fue un gol anulado a Frangi y ahora un penalti. Segunda derrota del Olímpic esta temporada en la Murta.

Al entrenador, Berna Ballester, no le fue fácil resumir el partido, «porque, con nuestras armas y con nuestro plan de partido, nos ha salido prácticamente todo, salvo ese penalti que ha decantado el partido. Hemos tenido las dos ocasiones más claras. Es para estar contentos. Como mínimo teníamos que haber puntuado, incluso más». Añadía que «pese a no tener el balón, sabiendo de la entidad del rival, hemos estado dentro de él en todo momento, y nuestro balón parado ha propiciado ocasiones. A nivel interno contentos, pero disgustado por el resultado, el trabajo no ha obtenido su recompensa», afirmó.

El partido se afrontó con la baja por sanción de Moscardó y con jugadores mermados tras un confinamiento o con molestias, como Pallarés y Rueda. Al final no ha habido incorporación del delantero y el entrenador ha manifestado que «somos un equipo reconocible, con identidad, que compite, pero la falta de variantes en ataque nos está mermando de puntos».

El técnico visitante, Miguel Ángel Angulo, se mostró satisfecho porque «sabíamos que era complicado, por las situaciones que nos iba a crear el equipo local. Hemos intentado dominar, sobre todo en la primera parte. Hemos preparado el partido y nos ha salido bien. Creo que el resultado es justo».

Mañana, visita al Jove Español

Joan acabó con molestias en el tobillo y es duda para el partido de mañana del Olímpic ante el Jove Español, aplazado en su día por los positivos detectados en el equipo setabense. Moscardó cumplirá su último partido de sanción. Semana importante para el equipo de Xàtiva, «tenemos dos partidos menos que el resto y es interesante volver a sumar y coger confianza de cara a la segunda vuelta», afirmaba el técnico.

El partido ante el València B fue Día del Club. Hubo mejor entrada, invitados en el palco, pero sin speaker, por lo que no se dio cuenta por megafonía de las alineaciones, ni se informó de los cambios o de a quién se le guardó un minuto de silencio. El club dijo después que se guardó en memoria de las dos niñas muertas en el accidente en la feria de Mislata, y del socio Roberto Pla Muelas.