Es un tradición ya asentada entre los vecinos de Bocairent y de la Vall d'Albaida. Y este año volvió a cumplirse. Ocurrió ayer -17 de enero- a las cinco de la tarde, cuando un rayo de sol iluminó de nuevo la faz de la imagen de Sant Antoni en la ermita erigida en nombre de este santo en Bocairent. Las fotografías captadas por Blai Vanyó -un profesor y fotógrafo jubilado residente en la localidad- muestran el momento en el que la luz penetra por un orificio excavado en la piedra hasta alcanzar la talla.

Vanyó volvió a visitar la ermita en la fecha indicada, algo que lleva realizando los últimos años. Explica que el 17 de enero es el único día en el que se ilumina de forma directa la imagen del santo, siempre a las cinco de la tarde: "Puedes venir otro día y ves que no lo alcanza igual, siempre está más abajo o más arriba. Estuve el 16 y no fue tan exacto. No se vuelve a repetir el fenómeno por la inclinación del sol, es algo matemático. Si vienes otro día que no sea el 17 de enero ya no incide directamente en la talla. Es un punto fijo, el santo siempre está ahí".

"Cada año viene mucha gente a verlo. Es un acontecimiento que bien merece una visita a Bocairent", apuntó el experto.

El fenómeno registrado en la ermita de la localidad de la Vall d'Albaida se debe a la precisa orientación del edificio, que fue construido con maestría para convertirse en una reloj solar de grandes dimensiones. Sin embargo, para algunos devotos la conjunción de factores puede tener carácter religioso.