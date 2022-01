Una cabalgata de magas republicanas

Tuve la ocasión el pasado domingo de asistir a la llamada Cabalgata de las Magas o de la Infancia, que en esta ocasión, se resumió a la concentración en la plaza del Ayuntamiento de València de un número de personas limitado que recibieron a las tres magas: Libertad, Fraternidad-Sororidad e Igualdad, cuyo origen se remonta a 1937 cuando València era capital de la II República y el entonces presidente Largo Caballero, en plena Guerra Civil, decidió suprimir la cabalgata de Reyes Magos, por sus connotaciones religiosas, y optó por crear un desfile laico. Este desfile se repitió en 1938 , siendo suprimido por el final de la guerra con la victoria franquista que anuló cualquier manifestación de libertad. En 2016 fue recuperado por el gobierno de Joan Ribó, con la colaboración de la Sociedad El Micalet, que lo bautizó como la fiesta de la infancia, a mitad del mes de enero, conjugando perfectamente con la de los reyes magos que se celebra el 5 de enero.

Podríamos decir que una cabalgata complementa a la otra, pero no. Desde los sectores más conservadores, por decirlo suavemente, se ha venido denominando la cabalgata republicana, por la época cuando se creó, por las tres magas que protagonizan el desfile, y el boato que las acompaña: batucada, canciones en valenciano, muixeranga, gigantes y cabezudos, bailes populares… todo aquello que huele a reivindicación y recuerda los sangrientos años de guerra, pero lo recuerda con ánimos de conciliación en todo aquello que se pueda, pero cuando no se les deja, pues no hay más remedio que aguantar el tipo y tirar palante.

Apenas terminar la concentración, las fuerzas conservadoras pusieron en marcha la maquinaria de acoso y derribo en sus medios afines que no son pocos: «fracaso en la cabalgata republicana», «las tres magas ya no atraen a nadie», «polémica en la cabalgata de Ribó por hacerla al aire libre» (esta es genial), «la bendición de animales gana claramente a la concentración republicana», etcétera. Nada nuevo bajo el sol cuando se trata de mentir a sabiendas que se está mintiendo. Pero eso ya es conocido: es la consigna diaria cuando se levantan y reciben el sms con las instrucciones marcadas en azul Génova, azuzando a las mentiras del día, que serán obligatorias, y en este caso se decide también implicar a los pobres animalitos que acudieron a recibir el agua bendita en las diferentes parroquias sin preguntarles a ellos. Ni falta que hace!!!, pensarán quienes llevaron a su pitón o su lagarto traicionero a sembrar el pánico en la puerta de la iglesia. ¡¡¡Pero serán ateos y pecadores los que prefirieron reivindicar una cabalgata con recuerdo tricolor!!!, se escucha decir.

¿Acaso no han visto desde el pueblo llano al líder azulón hablando con las vacas por las tierras de Castilla y León? ¿No se han percatado el amor con el que mira a los cochinillos y pide para cenar una ensalada vegana? Es lo que le indica el guión. El negacionismo de la colaboración, de la postura democrática, de los asuntos de estado, vive permanentemente en un hilo tan fino como su creencia en una sociedad mejor. ¿Importa mucho?

La conciliación nunca será posible mientras no comiencen a respetarse ideas y posturas encontradas que así no pueden vivir. Decir no, porque no y soñar en una Moncloa como final de los sueños no deja de ser la utopía traidora de quienes nada más tienen que ofrecer. Por cierto los discursos de Libertad, Fraternidad-Sororidad e Igualdad fueron un grito de sensatez. Palabra que ha sido borrada —como no— también con goma azul Génova.