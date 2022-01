El Olímpic necesita un empujón de todos

El Olímpic necesita un empujón, un empujón de todos. Se acaba de iniciar la segunda vuelta, y el entrenador quiere que esta segunda vuelta mejore los resultados de la primera, para así evitarnos sustos y poder llegar al último tercio de la liga con opciones de alcanzar uno de los puestos de promoción.

Vemos como uno y otros se refuerzan, fichan, porque todos quieren evitar un nuevo descenso de categoría. El Olímpic necesita, de verdad, un empujón para conseguirlo. Lo sigue intentando (no tiene mucha suerte, la verdad), pero siguen pasando las jornadas y no llega. A los actuales, animarles a un enésimo esfuerzo personal y de grupo.

La directiva necesita un empujón de apoyo para que detalles como el del otro día, la ausencia de un speaker, no se repitan por el bien del club y de los aficionados. Pero, en este caso, deben ser ellos los que lo pidan, pero de manera clara, sin letra pequeña.

El aficionado necesita un empujón para volver a la Murta. En casa se está bien, pero, o se toma conciencia de que no se puede únicamente pedir o exigir, sin dar, y no se pide demasiado: asistir a los partidos.

La academia lo necesita también. Hace años que no veo ganas de subir, de mejorar, en los diferentes equipos. Ya he escrito varias veces que esa «separación» de gestión, que no deportiva, entre el primer equipo y los demás no me parece el mejor modelo, pero acepto «pulpo como animal de compañía», «es lo que hay», pero eso no debe impedir que intentemos ayudar en lo posible porque es la mejor manera de asegurarnos un futuro. Los jugadores que han pasado por ella y que ahora juegan en el primer equipo es la mejor prueba.

Vamos por lo tanto a empujar todos y a hacer las cosas para que nos puedan empujar. Queda liga, pero menos.