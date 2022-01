MANS: La nova exposició del Museu de la Pilota

La nova exposició del Museu de la Pilota del Genovés està dedicada a l’eina més important del jugador de pilota, les seues pròpies mans. Tot allò que té a veure amb les mans i les seues proteccions. Guants, didals, esparadrap, planxetes metàl·liques i tot un fum d’elements que els jugadors i jugadores utilitzen per protegir-se les mans i fer-se el menor mal possible.

Cadascú s’arregla segons les necessitats del dia de la partida. Hi ha qui tarda una hora, uns altres al voltant de l’hora i mitja i, fins i tot, hi ha qui pot arribar a les dues hores. El fet és que tots han de passar un temps considerable al vestidor per protegir-se l’element principal del joc amb el qual intentaran superar el seu rival: les seues mans.

Hores i hores al llarg d’una vida esportiva són les que es passen als vestidors els jugadors amb els companys, debatent-hi, discutint-hi, rient-s’hi, contant-hi... Sempre al voltant de les mans, mentre es posen cartes, esparadrap o els didals.

Cada jugador i les seues mans són un món, cadascú ha de trobar eixe equilibri entre la flexibilitat i mobilitat, i la protecció. Cadascú se les arregla d’una manera en funció de les seues necessitats: de la modalitat a la qual jugarà, del pes de la pilota que s’emprarà i, fins i tot, és molt important la posició que ocuparà dins del trinquet. Al mitger sempre li arriba la pilota amb més violència que al rest, per això s’ha de protegir més.

Un canvi en la manera d’arreglar-se les mans és degut a les lesions, tindre una «assentada» o la mà «agarrada» farà que eixe dia se l’arreglen de diferent manera a l’habitual. Aquestes dolences poden ser causa d’una pilotada en una zona desprotegida pel moviment de les proteccions, a causa de la suor, o d’una pilotada anterior. En aquests casos, el jugador es fa un pont per tal d’amortir la força de la pilota.

Tot i que la forma d’arreglar-se les mans canvia en cada jugador, hi ha algunes premisses que es compleixen en quasi tots els casos. El ritual ha de començar necessàriament amb la mà neta i eixuta, i s’ha de prevenir la sudoració que es produirà durant la partida.

Amb la mà neta i eixuta, es posa un tros d’adhesiu verd de doble cara i l’esparadrap que cobrisca tot el palmell de la mà. A partir d’ací es munta tot el sistema de proteccions, que poden constar de cartes, planxetes metàl·liques, cartutxos o tesamoll.

La manera d’arreglar-se les mans ha evolucionat amb el pas del temps i, també, els costums de cada època. El pes de la pilota ha fet que eixos hàbits canviaren.

Llevat del raspall, que utilitza el didal de pell o de plàstic per protegir la punta dels dits en la raspada, la resta de modalitats solen tenir una manera d’arreglar-se pareguda.

I un element de protecció que és tota una icona de la pilota valenciana i que s’està perdent, a causa del pes de les pilotes, és el guant de pell. Eixe pes de les pilotes ha fet que, pràcticament, ja no s’use. És curiós que no hi ha una protecció estandaritzada per a les mans, cada jugador es protegeix a la seua manera, segons les necessitats del moment. I pareix poc probable que hi aparega, perquè cada mà de cada jugador és diferent, perquè cadascú té unes necessitats i s’han d’adaptar al moment, a la modalitat que es practique o al pes de les pilotes. Gràcies a això, el jugador gaudeix del ritual únic d’arreglar-se les mans.

El Genovés. El Museu de la Pilota exhibeix en una mostra l’eina més important del jugador de pilota. 1 Proteccions de pell exhibides en la mostra «Mans». F

2 Panells amb alguns dels elements utilitzats per protegir les mans en el joc de la pilota F

3 Vista general de l’exposició al Museu de la Pilota del Genovés F