Calabuig pugna por estar entre los mejores júnior de España

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig buscará esta temporada convertirse en uno de los mejores júnior de España. El corredor afirma que «me encuentro a tope y tengo muchas ganas de que empiecen las carreras». El de Ontinyent inició el pasado año la temporada en Amorebieta con un top-5, pero una apendicitis lo tuvo media temporada en el dique seco. Ahora, tras superarlo, Calabuig se ha centrado durante esta pretemporada en realizar fondo sin compaginar ninguna otra especialidad, ni ciclocross ni pista. Tan solo carretera, «creo que lo mejor es especializarse en una sola cosa y no coger tantas disciplinas por qué al final no puedes desarrollar todo tu potencial», declara a Levante-EMV. De la temporada del pasado año señala que «tuve muy mala suerte. No encontraban lo que me pasaba y al final supimos que era una apendicitis».

El de Ontinyent está totalmente convencido de que «puedo ser el líder de mi equipo, me siento muy bien y este fin de semana lo comprobaremos en el Training Camp que se realizará en Moraira con el resto de mis compañeros». La escuadra cántabro-valenciana Bathco está compuesta por 17 corredores, con el setabense Rafa Gómez como director, y en el que también está Javier Ayuso, padre del corredor Juan Ayuso. Además, está formación está auspiciada por el que está considerado el mejor entrenador del mundo en estos dos últimos años, Josean Fernández, Matxín, del UAE. En cuanto al inicio del curso competitivo, Estanislao Calabuig empezará a finales del mes de febrero en Don Benito con la primera prueba de la Copa de España, le seguirá las clásicas de Castellón y para finalizar, en el mes de marzo, con el trofeo Fallas de Xàtiva.