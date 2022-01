¿Tienes un día libre y no sabes qué hacer? Es una de las dudas a la que muchas personas se enfrentan durante las vacaciones o a las puertas de un fin de semana. Una de las propuestas que se está poniendo de moda es la visita a los pueblos con más encanto. De norte a sud de la Comunitat Valenciana, hay infinidad de opciones entre las que elegir porque la región cuenta con algunos de los pueblos más bonitos.

Uno de ellos es la población de l'Olleria que cuenta con un importante y variado patrimonio del cual poder disfrutar: una rica e interesante historia, un entorno natural amplio con diferentes rutas para hacer deporte o visitar en familia, fiestas durante todo el año y una población acogedora que recibe a los visitantes con los brazos abiertos.

L'Olleria, con una población de unos 8000 habitantes, se sitúa en la comarca de la Vall d'Albaida. A los pies de la Sierra Gorda los ollerienses se han dedicado a lo largo de los años a la artesanía, al comercio, al vidrio y a la producción de aceite y vino.

Testimonio de diferentes culturas

El pueblo, a lo largo de su historia, ha vivido diferentes culturas y cada una de ellas ha dejado su impronta en el territorio: ya desde la época neolítica se encuentran restos arqueológicos, entre otros, en el barranco del Salido o en el Castellet del Porquet. Los romanos dejaron su huella con villas romanas o la lápida que se encuentra en el casco urbano.

También es importante el legado árabe: producción alfarera, nacimiento de la pirotecnia en L'Olleria, toponimia y, sobre todo, la fabricación del vidrio. El alma del vidrio en l'Olleria se puede visitar a través de sus museos, situados en la Casa Santonja y en el Convento de Capuchinos.

La ciudad es Vila Real desde el 1588 y, desde entonces hasta la actualidad, es mucho el patrimonio con que cuenta l'Olleria: el Convento de los Capuchinos, la Iglesia Parroquial de Santa Maria Magdalena, la Iglesia de la Virgen de Loreto, la Ermita de San Cristóbal, l’almodí o la Casa Santonja-Palau de los Marau.

Fiestas declaradas Bien de Interés Turístico

Las fiestas son otro de los atractivos turísticos del municipio de l’Olleria, especialmente las Fiestas Patronales y las de Moros y Cristianos, estas últimas declaradas Bien de Interés Turístico desde el año 1985.

Estas celebraciones tienen lugar en el mes de septiembre; concretamente el primer sábado del mes, cuando comienza la “trilogía festera” conformada por un pasacalle de bandas de música, “La Nova” y “Santa Cecilia”. Por la tarde, tiene lugar la espectacular Entrada de Moros y Cristianos.

Sin embargo, es el domingo cuando las comparsas toman el protagonismo con la fiesta de las Capitanías y la Entrada Infantil.

Un municipio rodeado de naturaleza

Además, la localidad está rodeada de naturaleza y allí se encuentra el área recreativa del Rodado o el Paraje Natural “El Heredado del Salido”, recientemente habilitado para poder pasar un fantástico día en familia al aire libre.

¿Todavía no conoces l'Olleria y su fantástica historia? No lo dudes y visítalos. ¡L'Olleria no te dejará indiferente!