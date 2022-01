Xàtiva ha presentado hoy la programación «Record permanent 2022» perteneciente al departamento de Memoria Histórica, con más de una decena de actos programados entre los meses de enero y febrero.

«Hoy 27 de enero se conmemora el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Holocausto, y es por eso que aprovechamos para lanzar esta programación para el primer trimestre de 2022» ha explicado la regidora de Memoria Histórica Raquel Caballero, quien ha recordado que «se conmemoran especialmente dos actos institucionales como son el homenaje a las víctimas setabenses del Holocausto y el acto homenaje a las víctimas del bombardeo de la estación».

La cita más inmediata tendrá lugar este sábado 29 de enero en la plaza Arquebisbe Mayoral, con el acto institucional en recuerdo a las víctimas setabenses deportadas a los campos de concentración nazi. La cita, programada a las 13:30h, contará con la participación de Pep Gimeno Botifarra y en ella se leerá un manifiesto a cargo de familiares de los deportados.

Previamente, mañana viernes 28 de enero, está prevista a las 19:30 horas la presentación del libro-catálogo «Llamps de misèria 2», de Paco Martínez, que se complementará con una exposición colectiva en la primera planta de la Casa de Cultura que se podrá visitar entre el 5 y el 25 de febrero. En esta muestra han participado más de una cincuentena de artistas de distintas disciplinas, muchos de ellos locales.

Otros libros que se presentarán en las próximas fechas son «La sombra de la quinta columna. El bombardeo de Xàtiva» de José Luis Rodríguez Martínez (día 9 a las 19:45h) y «Fusilados. Maestros y republicanos», a cargo de su coautor Vicent Torregrosa (día 25 de febrero a las 19:30h).

La otra cita destacada llegará el próximo mes de febrero, con el tradicional acto institucional en memoria de las víctimas del bombardeo de la estación de Xàtiva en 1939, que se celebrará el domingo 13 de febrero a las 12 horas en la estación de trenes y que contará con la participación de Miquel Juan y la asistencia de la Secretaria Autonómica de la Consellería de Calidad Democrática, Toñi Serna, quien hará lectura del manifiesto. Alrededor de esta efeméride también se han preparado otras actividades como el XII Memorial a las Víctimas del Bombardeo organizado por Ulleye en la Casa de Cultura los días 11 y 12 de febrero, o una mesa redonda sobre los quince años del monumento del Aixopluc organizada por el Consell de la Joventut de Xàtiva.

Por último, otra mesa redonda prevista para el día 18 de febrero a las 19:30 horas versará sobre la Memoria Histórica y la Sociedad Civil, y contará con la participación del Catedrático de Historia contemporánea en la UA Josep Miquel Santacreu; el profesor de Sociología de la UV Xavier Costa y el presidente de la Asociación Buchenwald y expresidente de la Amical Mauthausen Enric Garriga.

«Estas son las actividades programadas para el primer trimestre, pero habrá más a lo largo del año que ya anunciaremos más adelante», ha manifestado la regidora Raquel Caballero.

Teatro y estreno de un poema sinfónico

Xàtiva acogerá también el estreno del poema sinfónico «Trista història», con música y dirección musical del setabense Miquel Juan García, mientras que la dirección artística correrá a cargo del profesor Antoni Martínez.

«Todo empieza con un poema de Antoni Martínez titulado ‘Trista història’ que hace para un libro, y que musiqué. A partir de ahí empieza a desarrollarse este trabajo, porque me doy cuenta de que no hay ninguna pieza de gran formato que hable de este hecho» ha destacado su autor Miquel Juan, quien ha indicado que «en realidad es una ópera pero no la podemos denominar así técnicamente porque este género necesita de un argumentario concreto». Juan ha desvelado que «el sentimiento es muy importante en esta historia, porque diferentes poetas escriben sobre aquel hecho tan trágico».

La cita tendrá lugar el 26 de febrero a las 20:30 en el Gran Teatro de Xàtiva, y será la primera obra musical de gran formato que profundice en el tema del bombardeo de Xàtiva. Se trata de un trabajo ambicioso, puesto que se pondrán sobre el escenario alrededor de 150 personas de diferentes entidades como la Música Vella, la Música Nova, el Orfeón de Massanassa y el Orfeón del Micalet. Contará con dos solistas (el propio Miquel Juan y Neus Alborch), actores y actrices y 60 niñas y niños que también participarán de la obra. «Tenía la necesidad de crear un obra que expresara el sentimiento y la repulsa a aquel hecho, en homenaje a todos aquellos a los cuales les robaron la vida».

Por su parte, la regidora de Gran Teatre Maria Beltrán ha explicado que «es un placer poder colaborar en este proyecto, realizado por gente de Xàtiva, que se estrena en nuestra ciudad y que cuenta con musicar la historia de aquel bombardeo».

Por otro lado, otra cita que acogerá el Gran Teatro de Xàtiva será el espectáculo «Historia de una maestra» (Cactus teatro), interpretada por Paula Llorens y con dirección de Gemma Miralles. Será el día 12 de febrero a las 20:30 horas, y las entradas tanto para esta cita como para el poema sinfónico se pueden comprar a partir de la próxima semana en los canales de venta habituales del Gran Teatro (Instanticket, Casa de la Juventud o taquillas el día de la función».

La programación «Record permanent» finalizará el día 26 de febrero, en el Centro Cultural de Xàtiva (CCX). Será con el teatro «Gaskin. Allò que no es conta es com si mai haguera existit», con texto y producción de Beatriz Fariza y producción de Teatro Circulo. Las entradas para este espectáculo son gratuitas y se podrán recoger en la Casa de Cultura de Xàtiva.