Presentan 800 alegaciones vecinales contra la macroplanta solar de Aielo

La macroplanta solar proyectada en el paraje de Cairent en Aielo de Malferit lleva tiempo despertando recelos entre los residentes de la localidad de la Vall d’Albaida y de otros municipios colindantes, como Montesa. El rechazo frontal de los vecinos y las entidades sociales se ha transformado en la presentación de un total de 800 alegaciones contra una iniciativa que, con 49,9 megawatios, roza el límite de 50wm que marca la obligada tutela del estado.

Por ello, su aprobación ahora se encuentra sobre la mesa de los técnicos de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. La fase de exposición pública del proyecto finalizó el pasado miércoles. En total, han sido presentadas 600 alegaciones desde Aielo y 200 desde Montesa contra la macroplanta. Así, las quejas avaladas por l’Associació per a la Defensa del Territori i Medi Ambient d’Aielo de Malferit —nacida de la plataforma Salvem Cairent— se centran en doce apartados relacionados con diversos aspectos técnicos. Algunos ejemplos de sus argumentaciones son la incompatibilidad urbanística de la actuación, la invalidez de su informe de compatibilidad y la fragmentación del proyecto y su nulidad de pleno derecho.

También alegan el incumplimiento de criterios para la implantación de estas centrales, «ya que según el proyecto se ocupa suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de protección medioambiental, de elevado valor natural, forestal y paisajístico, cursos de agua y zonas inundables de valor agrícola, arqueológico-histórico y ecológico».

Los responsables de la agrupación expusieron ayer que se trata de una actuación a realizar sobre terrenos forestales que fueron afectados por incendios en 1993 y 1994, «por lo que no pueden clasificarse o reclasificarse como suelo urbano o urbanizable hasta transcurridos 30 años».

El Pi de Cairent

A su vez, desde la asociación Montesa Territori Viu remarcaron que la firma responsable de la macroplanta solar proyecta su construcción en el paraje de Cairent de Aielo de Malferit: «Un espacio cultural y sentimental, con gran significación histórica y de referencia para los habitantes de Aielo y los municipios cercanos. Cuenta con un árbol singular, el Pi de Cairent, protegido en los planes municipales. Hablamos de un espacio emblemático que cuenta con un Plan Especial de Protección aprobado por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad». « La construcción de la planta supondría su transformación total, su paisaje que quedaría asolado», dijeron.

Sobre la línea de suministro eléctrico, apuntaron que la pretendem conectar a una nueva subestación que se construiría junto a la ya existente en Montesa, «mediante un sistema que pertenece a un fragmento de otro macroproyecto de la misma empresa —la primera parte del proyecto de Almansa en Montesa— que no está aprobado ni tiene garantías de aprobación y que el pasado mes de mayo derivó en un contundente rechazo social, por las más de 3000 alegaciones presentadas por afectados, particulares, asociaciones y entidades».

