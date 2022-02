Ha sido un proceso largo. Tedioso. Burocrático. Costoso. Una investigación histórica fue el punto de partida. Hoy, ha empezado la fase final. Técnicos de la empresa Arqueoantro han iniciado en el cementerio municipal de Enguera los trabajos de exhumación de los restos de una fosa común en la que descansan nueve republicanos represaliados en los primeros pasos de la Posguerra. Sus restos se depositaron debajo del mausoleo que el Franquismo erigió -y pagó religiosamente- en memoria del «doctor Albiñana», nacido en la localidad de la Canal de Navarrés y considerado como la primera persona que fundó un partido puramente fascista en España.

Es un trabajo meticuloso, casi manual, ajeno a los grandes movimientos de tierras protagonizados por maquinaria pesada. Álex Calpe es el codirector arqueológico de la firma encargada del proyecto, es uno de los supervisores de las tareas. Tras ser preguntado por Levante-EMV, detalla que los trabajos durarán unas tres semanas: "Hemos empezado por la zona de la que hablan en la investigación. Estamos levantando la tierra poco a poco para intentar localizar las estructuras donde fueron enterrados los cuerpos". También apunta que es difícil aventurar cuando aparecerán los primeros restos: "Todo depende de lo que tardamos en localizar la fosa. Cada vez que buscamos una fosa de este tipo hay un patrón similar. Son sucesos que tuvieron lugar en cabezas de partidos judicial o capitales de comarca, en el inicio de la posguerra. Está claro que buscaron a un determinado grupo de personas y quisieron hacer una acción de tipo ejemplarizante, avisando a quién osara pensar de forma diferente", argumenta.

Calpe apunta que la firma ha participado en proyectos similares a lo largo y ancho de toda la geografía valenciana: "Podemos haber rescatado a un millar de víctimas. En estos casos hemos visto una organización similar, una forma parecida de afrontar las ejecuciones. Se detuvo a un grupo de personas, hubo un juicio rápido y sumario, sin garantías. Todos fueron enterrados en una misma zona del cementerio".

Calpe también comenta que, de momento, no se sabe a ciencia cierta cual será el resultado de las excavaciones: " Todo depende de muchos factores, de los recursos que se utilizaron en los enterramientos. Desconocemos lo que vamos a encontrar, hay que esperar a ver cómo están los cuerpos. Lo primero es localizarlos y una vez localizados ver la información a la que podemos acceder", apostilla.

"Esta siendo un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas"

Matías Alonso, coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica, ha estado presente en todo el proceso. Tras el primer día de trabajos, ha atendido a este diario y explicado que todo está yendo según lo previsto: "Hace seis meses me cuentan lo que está ocurriendo y no me lo creo. Situar el mausoleo encima de una fosa era una atrocidad y ahora se está demostrando que este tipo de proyectos se pueden llevar a cabo sin discusiones. Está siendo un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, un ejemplo en positivo". "Reparar la memoria histórica no es ir contra nadie, sino que es trabajar con la esperanza de encontrar los restos, ayudar a los familiares", apostilla.