LA MENTIRA DE LA PARTICIPACIÓn

La polémica ha sido intensa. Mucha gente a la que le trae al pairo el puñetero Festival ha pasado unos días debatiendo apasionadamente sobre candidatas, méritos, y otros temas de interés relacionados con la representación española en Eurovisión. Un festival que tiene sus seguidores y es una cita de obligada asistencia para muchos países y empresas, no tanto para colaborar al sagrado objetivo de la unión europea como por los considerables beneficios derivados de los derechos de autor de las canciones ganadoras. Durante su larguísima existencia, ha tenido años con importantes bajadas de audiencia, llegando a convertirse ocasionalmente en una cita minoritaria, objeto de burla y escarnio.

Este año, sin embargo, la fase previa de selección de representante ha obtenido una repercusión social impensable y sorprendente, abriendo un debate en el que han entrado presidentes y ministras con la misma ingenuidad que los miles de tuiteros que se han desbaratado en las redes sociales. Pero es que nos gustan los debates, la polémica, las peloteras, los combates dialécticos. Sobre todo en temas subjetivos, gestionados desde la emoción. Disfrutamos de la discrepancia como nadie porque consideramos que la unanimidad es aburrida y poco creativa. Lo nuestro es la embestida, la búsqueda de la diferencia que creemos que potencia nuestra identidad.

La cuestión es que la mezcla de preferencias ideológicas con los gustos subjetivos de cada cual, generó una intensa polémica sobre los méritos de dos de las opciones existentes, la de Rigoberta Bendini y su teta al aire y la del grupo gallego Tanxugueiras con su vuelta a los orígenes.

El final de la historia es propio de una peli de suspense bien rematada. Ninguna de las opciones causantes del debate ganó el premio de la representación, porque una tercera posibilidad que nadie tenía en cuenta se llevó el gato al agua. Una opción con perfecto encaje en el patrón habitual del Festival: una canción muy eurovisiva, de las que moviliza los pies y cierra la mente, con una letra demencial y escandalosamente machista, que se comprende con dificultad, previsiblemente para evitar la apología de algunos delitos, y no sólo contra el buen gusto y la inteligencia.

Gana la canción cuya comercialización supondrá sabrosos beneficios para los organizadores del Festival. Y pierden quienes creen que los discursos en defensa de las mujeres comportan la modificación de determinados patrones de conducta, básicos en una sociedad como la que habitamos que tanto adora al dios dinero, macho para más señas. Véase, como ejemplo, Radiotelevisión Española y sus campañas por la igualdad, rápidamente olvidadas para garantizar una representante perfectamente acorde con las exigencias comerciales del Festival.

Con todo, el debate abierto es positivo y gratificante porque refleja la existencia de una gran parte de la sociedad que de verdad cree que el feminismo y la igualdad es una seña de identidad que hay que defender. Que rechaza activamente el machismo tóxico y degradante que emana de la canción que nos representará. Siempre la canción y no la artista, que no merece la campaña de insultos generada contra ella, no siendo más que un peón secundario en un juego de gigantes.

A destacar que la derrota no ha sido limpia, porque el resultado estaba cantado con una participación muy bien organizada para que las mayorías no tuvieran la última palabra. Maniobra triste y habitual en este país que tiende a manipular la participación para convertirla en un espejismo controlado, útil para facilitar coartadas democráticas.

Si al final será su canción, no deberían hacernos cantar en los coros, sólo para hacer bonito. Si nuestra opinión no interesa, la próxima vez se agradecerá que no la pidan.