Piden revisar la tasa del agua en el Carraixet de Xàtiva al no ser potable

El Partido Popular de Xàtiva ha pedido al gobierno local que revise la tasa del suministro de agua en la urbanización del Carraixet, donde el agua no es potable, no es apta para el consumo humano, tal como declaró Salut Pública en febrero de 2020. El portavoz del PP, Marcos Sanchis, preguntó al alcalde, Roger Cerdà, por este asunto en el pasado pleno municipal y pidió que se tomen medidas respecto a la tasa.

Sanchis reprochó que el equipo de gobierno «ha aprobado una tasa cinco veces mayor que la que se cobra en el núcleo urbano de Xàtiva, y además el agua no cumple con los criterios de potabilidad, y por consiguiente no puede calificarse como de uso humano. Desde nuestro grupo entendemos que no podemos cobrar una tasa de agua potable por un servicio que no lo es», afirmó el portavoz popular. Sanchis también destacó la labor de la asociación de vecinos del Carraixet y manifestó que los avances para resolver el problema del suministro del agua en este diseminado han sido «gracias al trabajo de la asociación».

Sobre la planta desnitrificadora que el gobierno local tiene previsto poner en marcha en el primer cuatrimestre de este 2022 en el Carraixet, el líder del PP desconfió que se cumpla. «En las fechas que estamos va a ser imposible que se cumplan los plazos y no estará construida para el mes de mayo», aseguró el portavoz popular, Marcos Sanchis.