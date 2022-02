El Ayuntamiento de Xàtiva va a proceder a replantar un nuevo ejemplar de platanero en la Avenida Selgas a través de una solución constructiva experimental. Este sistema se ha practicado ya en localidades como Logroño o Vitoria (capital Verde Europea en 2012), pero será pionero en la cuenca mediterránea, especialmente en una reposición arbórea tan potente y con ejemplares tan antiguos como los de Xàtiva.

Esta experiencia piloto permitirá compatibilizar el uso intensivo de la superficie del alcorque de plantación (por donde transitan los peatones) con el mantenimiento de las condiciones idóneas de suelo para el crecimiento del sistema radicular (porosidad, anclaje o drenaje entre otros), con el objetivo de reproducir las condiciones iniciales de los árboles y adaptarlas a la utilización intensiva que tiene actualmente la Albereda de Xàtiva.

Inicialmente, la alineación de estos árboles se planteó en un espacio terrero, absolutamente permeable, con un crecimiento libre de sus raíces. El espacio original, de hace más de un siglo, se ha ido alterando con el paso del tiempo, convirtiéndose en un espacio impermeable, limitándose a la superficie útil y explorable de los alcorques.

«No se puede hacer como se venía haciendo hasta ahora, con un espacio de plantación de un alcorque de 2x2, porque con el tiempo se ha demostrado que no es viable debido a la carencia de luz y de espacio explorable para los propios árboles. No sabemos cómo funcionará esta experiencia piloto, pero tenemos que buscar alternativas porque sí sabemos lo que no ha funcionado en las últimas décadas», resume el regidor de Parques y Jardines Ricardo Martínez.

Para los trabajos se ha desplegado una excavación de 5x5 metros, a 1,2 metros de profundidad, en la que se colocará una malla textil bajo un drenaje, con una estructura que se llena de tierra y se cubre con el pavimento natural. La superficie del alcorque que quedará a la vista será el habitual (2x2 metros), pero el espacio inferior no se comprimirá y será explorable para las raíces del árbol, lo que permitirá que pueda crecer y asimilar los nutrientes necesarios sin sufrir la compactación que experimenta en este tipo de suelo en condiciones normales.

Hay que recordar que en los últimos meses el Ayuntamiento de Xàtiva ha desplegado una serie de intervenciones en el arbolado centenario de la ciudad para minorar el riesgo y garantizar las condiciones de seguridad de los peatones y de los vehículos. El siguiente paso esel estudio de viabilidad para poder sustituir progresivamente la línea arbórea de cobertura con todas las garantías.