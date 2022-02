falta más tranquilidad para amarrar triunfos

Marcamos pero nos marcan. El Olímpic perdió en la Murta por 1-2 ante el Elche B. Tras aguantar las embestidas del rival consiguió marcar tras jugada de Serpeta y remate de Tanque (¡Vaya temporada, por cierto, la que están protagonizando estos dos jugadores!), pero nos pillaron al contragolpe y nos marcaron dos. Nos dolió a todos la derrota. Uno de los habituales «sabios» me dijo textualmente: «al Olímpic le falta tranquilidad (…) son muy jóvenes y no saben defender cuando van ganando, eso se aprende. Es un buen equipo».

Comento. Lo del buen equipo, es cierto, lo creo sinceramente. Lo de la falta de tranquilidad, también, porque los resultados nos están llevando a ver cada partido como una final, a mostrar ansiedad por ganar, porque hay una ambición innata en el grupo y creo que no están contentos con la posición que ocupan en la tabla, y además porque han demostrado que no hay equipos muy superiores, con todos han competido, y estar demasiado cerca de los puestos de descenso aumenta esa intranquilidad. Nos falta tranquilidad, es verdad, y sólo se conseguirá con resultados o aceptando que este año el objetivo es sumar un punto más que el último equipo que descienda, y que los partidos importantes son contra esos rivales y no contra los gallitos.

Lo de defender no lo tengo tan claro. Hablar de falta de experiencia con Frangi, Tendillo, Joan, Gimeno, Juanjo o Juanma es inadecuado; tal vez se entiende mejor si pensamos en el trabajo defensivo del equipo donde, sí es verdad, hay gente muy joven. Pero se trata de jugadores con mucha proyección y por lo tanto no se puede considerar un inconveniente, más bien lo contrario. Curiosamente, se ha fichado a dos delanteros y no a defensas. No creo que sea cuestión de edad, más bien circunstancial.

Este sábado se nos presentra un buen partido para desplazarse. Ante el Atzeneta. Mucho que ganar y menos que perder.