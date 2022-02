Nada que perder y mucho que ganar para el Benigànim

El actual líder del Grupo 6 de Tercera División, el Valencia CF Mestalla, visita hoy (16:30 horas) el Municipal de Benigànim. Atendiendo a la clasificación, el de esta tarde será el duelo más desigual posible a estas alturas del campeonato, puesto que se verán las caras el primero y el último clasificado, que están separados por 34 puntos. Por lo tanto, los de la Vall d'Albaida tienen poco que perder y mucho que ganar, ya que todo lo que no sea un triunfo visitante se puede considerar como una sorpresa.

Eso sí, los de Darío Aliaga no renuncian a puntuar y se han preparado a conciencia para ello. El factor campo juega a su favor en todos los aspectos (dimensiones, superficie…) y deben aprovechar también otros factores como la motivación o la presión para llevar el partido a su terreno. En este caso, la juventud del cuadro rojiblanco no será un handicap añadido, al enfrentarse a un equipo con una media de edad similar y que, curiosamente, no podrá contar con su jugador más "veterano" por sanción.

Las estadísticas juegan claramente a favor del conjunto valencianista, pero también en cierto que les está costando más sacar adelante los partidos que disputan como visitantes. Los de Miguel Ángel Angulo solo han perdido dos encuentros en lo que llevamos de curso y ambos han sido fuera de casa. Además, han cedido cinco empates, por lo que su porcentaje de victorias lejos del Antonio Puchades no llega al 50%.

Por parte del conjunto local, cabe destacar las recientes incorporaciones que han anunciado. El portero Carlos Romagosa y el centrocampista Israel Ull se han sumado al proyecto rojiblanco para ayudar al equipo en su lucha por la permanencia. El guardameta estadounidense ha militado en diferentes clubes norteamericanos como el Florida Soccer Soldiers, el Florida Fison FC o el City Soccer FC, mientras que su debut en España se produjo en el CD Enguera. Por su parte, el mediocentro de Alzira llega procedente de la SD Portmany, donde ha debutado como sénior, ya que la temporada pasada completó su formación en el juvenil de División de Honor de la UD Alzira.