XÀTIVA I LA PERPÈTUA TRANSICIÓ VALENCIANA

Per fi s’han publicat els actes d’aquell interessant Congrés sobre la Transició celebrat el 2014. Per raons diverses, no s’ha fet fins avui. En el compàs d’espera, Comissions Obreres celebrà el seu cinquanta aniversari, el PSOE commemorà la refundació com a partit socialdemòcrata, El Forum d’Opinió convidà a Joaquín Navarro perquè donara testimoni de la matança d’Atocha, Rafel Buforn publicà Montcada-20, i la premsa recordava últimament a les víctimes de la Transició en Xàtiva, com foren la repressió d’Eduardo Serra Lloret, o la bomba que el comando Adolf Hitler va fer esclatar en la llibreria La Costera.

Tots aquests episodis han quedat emmarcats en l’obra coral presentada fa uns dies a la Casa de la Cultura de Xàtiva, amb les reflexions dels principals protagonistes de l’esquerra política, però ens vam quedar amb les ganes que protagonistes del centre, la dreta i dels nostàlgics del franquisme s’hagueren animat a dir la seua, encara que fora políticament incorrecta. Malgrat tot, crec que és una primera gran aportació a un tema tan inèdit com poc estudiat, i sobretot s’agraeix els testimonis dels protagonistes que s’han atrevit a parlar.

Carles Cortés ens recorda l’exposició feta a Xàtiva amb la celebració dels 30 anys d’estatut d’autonomia. Trobem un cert consens en considerar-lo de segona, per baix dels concedits a Catalunya i el P.Basc. El profesor Lluís Aguiló explica com la Ley para la Reforma Política va enfonsar el corpus legal de las Leyes Fundamentales del franquisme, i va iniciar la batalla política per a definir el Levante español com a nació o regió, com a país o regne, apostant finalment pel terme Comunitat Valenciana.

Davant la claudicació eren necessàries noves propostes que lluitaren des de l’esquerra per la llengua i l’economia valenciana davant una dialèctica estatal de grans partits marcats per un espanyolisme agressiu. Calia defensar la xicoteta empresa valenciana, el camp, potenciar el cooperativisme i la creació d’una escola pública en valencià. Temes sempre recurrents que ens fan la sensació de viure una perpètua Transició.

El professor Antoni Martínez ens ho relata des de l’experiència personal. Un temps de propostes polítiques, naixement d’associacions culturals i veïnals, de manera que la llei de Reforma Política no es convertirà en una continuació del franquisme. Una llarga llista de segles van nàixer a l’ombra del PSOE, on alguns desencantats militants de base, el consideraven com espanyolista i centralista. Ens relata totes les vicissituds que trobaren els Socialistes Independents, Unitat del Poble Valencià fins a arribar a Esquerra Unida, nous partits encarregats de supervisar un procés de transició en clau valencianista.

Miquel Mollà, única veu del centredreta de la publicació, destacà l’absoluta falta de centrisme fagocitada per dretes i esquerres, i recorda les tertúlies del Fòrum d’Opinió. Més de trenta anys de debat. Trobem a faltar el testimoni dels seguidors d’Adolfo Suárez, a més de la veu dels vells republicans que no van tindre ni l’oportunitat de poder restaurar via electoral.

Tere Marco i Merce Climent testimonien la vitalitat de la ciutadania que per fi s’atreveix a reclamar millores, des de l’enllumenament públic fins a guarderies laborals. El temps del silenci arribava a la seua fi. Ximo Corts repassa els fets més importants polítics i culturals. La Transició mai va ser modèlica i va suposar l’articulació d’una democràcia liberal amb pluralitat política, a costa de renunciar a recuperar el règim republicà, a obrir les fosses dels executats durant els anys més durs de la repressió, i admetre una llei d’amnistia política que perdonava a tots els que havien exercit la repressió o practicat el terrorisme. La Transició s’ha mitificat en nom d’una reconciliació nacional, que mai s’hi ha produït, perquè exigeix l’oblit a una part de les víctimes de la violència política.

A més, aquest juntament amb Vicent Álvarez, parlaren de la necessitat de la dignificació de la cultura popular valenciana, més enllà d’entendre-la com una manifestació folklòrica d’una regió d’Espanya. Davant la inexistència d’un mecenatge privat, com si hi ha a l’esport, els partits esquerrans intentaren promocionar totes les activitats culturals en valencià, des del teatre, la música, la història, o la literatura. Però per a disfrutar de la llengua autòctona, calia primer traure-la de la marginació, alfabetitzar al poble, i retornar-lo a l’escola. Mari Carmen Agulló ens parla de com el tardofranquisme va crear a 1970 la llei d’Educació General Bàsica-l’EGB-amb un intent de modernitzar el sistema educatiu des del mateix règim. En aquesta línia, Vicent Torregrosa aborda la creació del col·lectiu de Mestres de la Costera, i fa una breu crònica del que va ser una experiència de renovació didàctica per la valencianització d’un ensenyament que també havia de ser públic, democràtic i participatiu. Agustí Ventura fa un repàs autobiogràfic de la seua defensa del valencià com a llengua de cultura tan digna com el castellà, i damunt germanes, en ser filles totes dos d’una mateixa mare, el llatí.

Rafel Buforn ens dona testimoni documental de tota la tasca periodística desenvolupada a Moncada-20, l’estudi fotogràfic d’Adolfo García, on es contava el que no apareixia a la premsa oficial. Pedro Brígido ens apropa a la democratització del món sindical. Una lluita que s’inicià contra el verticalisme sindical franquista a partir dels anys 60, i recordà la tasca dels rectors-obrers: José Alcántara i Nicolàs David, i de la Unión Sindical Obrera fins a arribar al naixement de Comissions Obreres.

Antonio Martin analitza l’evolució del turisme a Xàtiva des dels anys vint fins a l’actualitat. I per últim, Tere Marco i el que suscriu parlarem des de l’àmbit de la biografía, recordant a l’últim repressaliat de la dictadura, un sindicalista adscrit al Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic, que va ser torturat i tractat com a un terrorista amb delictes de sang, i a Manuel Casesnoves Soldevila, al que considere un pont entre la Xàtiva progressista i la conservadora, tot un exemple del que va ser l’esperit de la Transició a Xàtiva, i la de poder vertebrar a Espanya una democràcia encara en construcció, que vol ara corregir les errades d’un procés en excés mitificat des del poder institucional.