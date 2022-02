«Estando sola en el escenario hay un pulso, pero agradable, con el público»

«Historia de una maestra», de Josefina Aldecoa, es un homenaje a los maestros de la II República. ¿Por qué este texto? ¿Qué te atrapó?

La novela finaliza cuando estalla la Guerra Civil. Está muy bien escrita, con un personaje no histórico, anónimo, una maestra que cuenta nuestra historia reciente y que muchos jóvenes desconocen. Era una forma fácil, amena y tierna de contar la historia. Tiene pasajes sobre el machismo, el racismo, trata las desigualdades entre ricos y pobres y defiende el derecho a la educación igualitaria para todos. Es un texto muy teatral, empatizas enseguida con el personaje, con Gabriela López.

Has adaptado la novela al teatro, algo complicado por la extensión. ¿Qué has llevado del libro al escenario?He acortado mucho. Es imposible llevar toda la novela al teatro. La protagonista cuenta las cosas como las recuerda, como lo vivió. Intenté escoger los capítulos importantes, como su primera escuela, el viaje a Guinea, algo muy importante para una mujer de la época, un viaje que a Gabriela la marcó. La obra recoge los momentos que marcan la maestra en la que se convierte.

Estás sola en el escenario. ¿Cómo lo afrontas? Era un reto cuando comencé con la obra porque nunca había estado sola encima del escenario. Pero la adaptación pide que haya una sola actriz, la protagonista cuenta las vivencias tal como las recuerda, no sabemos como fueron realmente. Le da subjetividad, todo pasa por el filtro de Gabriela. Pero también me interesaba una visión de fuera, y la directora, Gemma Miralles, me iba guiando. Con una sola actriz en el escenario el público entra mucho en la obra, es un pulso, pero un pulso agradable, entre actriz y público

También tienes en escena la obra «L’abraçada dels cucs», que trata el suicidio, un asunto tabú. Pero lo hacéis con una comedia. ¿Resulta más fácil?La relación comedia y suicido puede resultar extraña, pero ayuda a desdramatizarlo. Ahora se habla más de salud mental, y se está comprobando que hablar ayuda. Es más peligroso esconderlo. Es verdad que la forma más fácil puede ser la comedia, desde el humor se puede hablar de todo. La risa ayuda.

Este texto también es tuyo. Eres autora y actúas. ¿Te gusta implicarte más?Siempre me ha gustado mucho el teatro, es una adicción para mi. Comencé como actriz, pero vi que también me gustaba escribir, y también dirigir.

Actriz, dramaturga, directora, publicas libros. ¿En qué faceta te encuentras más cómoda?Actriz y dramaturga. Como actriz tengo más experiencia, pero ahora estoy muy ilusionada con escribir. Y mientras escribes también diriges. Pero «L’abraçada dels cucs» la tenía muy clara en mi cabeza y quise que la dirigiera Sergio Caballero.

¿Crees que es necesario asumir más facetas, y con ello más riesgos, para tener trabajo?La gente joven está creando compañías porque en el teatro, en la interpretación, hay muchos parones. La gente no quiere esperar una llamada para trabajar. Yo trabajo para otras compañías, pero los parones tienen también momentos creativos. Así vino «Historia de una maestra» y me lancé. Compañías potentes han surgido de momentos en los que no hay trabajo.

Los actores se van a Madrid o Barcelona si quieren dedicarse a ello. Tu en València no paras. Bueno, también tuve mi momento Madrid. Estuve allí seis años, en los que aproveché para estudiar dirección y dramaturgia. Pero no hay nada como trabajar en tu tierra y en tu lengua. Aunque la gente que se va a Madrid o Barcelona es porque aquí no tiene nada

¿Cómo ves el teatro valenciano? ¿Hay una eclosión?Desde hace unos años hay muchas compañías emergentes. Hemos pasado varias crisis, la última la del coronavirus, y la gente tiene ganas de contar historias. Hay compañías valencianas muy buenas, mucho talento, no tenemos nada que envidiar a los de fuera, pero se necesita más apoyo institucional .

No como Madrid o Barcelona, pero ¿crees que se puede consolidar una industria teatral aquí?Estamos en el camino. Allí hay más salas, más teatro, también más competencia. Aquí estamos en el camino.