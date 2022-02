El Olímpic ve las orejas al lobo tras una mala racha

Le estamos viendo las orejas al lobo. Los últimos resultados nos han llevado a estar únicamente a dos puntos del descenso. No entro en los motivos. No creo que sea por culpa de otros. Tampoco creo que sea el discurso más idóneo. Pensar que somos una víctima solo nos lleva a la resignación, a aceptar una imaginada maldición, persecución o mano negra injusta, a ganar enemigos y no amigos, y a no ser autocríticos, a bajar los brazos ante el primer obstáculo con la excusa de que «es lo que hay». A ser «Calimeros».

Ante esta mala racha de resultados ya ha habido quien ha pensado en el manido revulsivo del cambio de entrenador. Tal vez lo podría entender en otras circunstancias, pero respecto al Olímpic lo considero inapropiado. Lo de Sudeva ya supone un desarraigo importante y técnicos como Berna Ballester están suponiendo lo contrario: raíces. Los «santos de fuera» no creo que mejoren la situación. Más bien creo que Berna está trabajando bien, que no sólo piensa en el primer equipo sino que hace trabajo de club, teniendo presente a la academia, como mediador ante los problemas, un hombre que conoce perfectamente la casa, sus virtudes y sus defectos. Berna no es, seguro, el problema. Me atrevo a decir que Berna Ballester debería ser técnico del Olímpic hasta que él decidiera dejar de serlo. Solo así entendería la decisión. Partido vital ante el Villajoyosa. Mañana nos la jugamos, de verdad, ante el Villajoyosa: sólo ganar. De lo contrario: problemas, más problemas.